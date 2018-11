Neues Special: Kaufberatung Mac

Weihnachten naht - wir sagen, welcher Mac für Sie geeignet ist. Lesen Sie in der digitalen Ausgabe alles über Apples Rechner.

Apple nennt es "Viertägiges Shopping Event", andere "Black Friday" oder "Cyberweek": Wenn der November dem Ende entgegen geht, locken Hersteller und Händler mit Rabatten.

Wobei das mit Apple und Rabatten so eine Sache ist: Immerhin bekommt man beim Kauf eines Mac im Apple Store vom 23. bis 26. November noch einen Gutschein in Höhe von 200 Euro dazu. Das ist gewiss besser als nichts und lässt sich prima in unerlässliches Zubehör wie eine Backupfestplatte oder das Magic Trackpad investieren. Kleiner Haken an der Sache: Die jüngst renovierten Modelle Macbook Air und Mac Mini sind bei dieser Aktion ausgeschlossen.

Neben den neuen Macs hat Apple aber noch jede Menge guter Stücke im Angebot, die keineswegs zum alten Eisen gehören. Auch in diesem Jahr hat Apple die Macbook Pro mit Touch Bar aktualisiert, am Anfang des Jahres kam mit dem iMac Pro ein interessantes Gerät für Profis in den Handel. Und die iMacs und Macbooks des Vorjahres sind immer noch ganz feine Geräte.

In unserem Ratgeberpaket stellen wir die einzelnen Modelle ausführlich vor und einander gegenüber. Damit bei Ihnen an Weihnachten der Baum nicht brennt, sondern wegen dem, das darunter liegt, so richtig glänzt.

Wir wünschen viel Lesevergnügen! Das Special erhalten Sie ab Freitag Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.