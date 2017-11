Neues Special: Kaufberatung Peripherie

Was soll auf den Wunschzettel oder unter den Baum der Lieben? Unser Ratgeber hat da ein paar Tipps.

Nur noch fünf Wochen und der Rest von dieser - das Weihnachtsfest rückt immer näher. Vom Advent sollte man sich in diesem Jahr nicht täuschen lassen. Da der Heilige Abend auf einen Sonntag fällt, brennt die erste Kerze am Kranz daher erst am 3. Dezember - letztes Jahr war das eine gute Woche später.

Auch wenn am Sonntag in dieser Woche also erst Volkstrauertag ist und am Sonntag darauf der Totensonntag, es bleiben nur noch wenige Wochen. Man bedenke: kommenden Donnerstag ist schon der letzte des Monats, in den USA also Thanksgiving und am darauf folgenden "schwarzen" Freitag beginnt die heiße Phase des Weihnachtseinkaufs.

Die Rabattschlacht ist längst über den Atlantik nach Europa geschwappt, kein Wunder, das mittlerweile größte und bedeutendste Handelsunternehmen kommt aus den USA, aus Seattle, Washington State, genauer gesagt: Amazon. Auf einen Tag mit Rabatten alleine lässt sich der Konzern schon längst nicht mehr ein, auch nicht der auf den schwarzen Freitag folgende Cybermonday ist nicht genug: Schon am Montag, den 20. November stürzt Amazon sich, seine Kunden und Konkurrenten in die Cyberweek. Die ganze Woche über gibt es teils spektakuläre Rabatte, quer über das Sortiment. Aber eben nicht permanent für jedes Produkt, einige Preisnachlässe gelten nur für wenige Stunden und nur solange der Vorrat reicht. Da heißt es schnell sein oder permanent beobachten, wir helfen Ihnen auf macwelt.de dabei .

Muss man da überhaupt mitmachen, beim Kaufrausch vor Weihnachten, mit oder ohne Rabatte? Nein, muss man nicht, das Fest lässt sich auch in ganz anderer Weise begehen. Wenn Sie aber sich dennoch etwas wünschen, aber nicht genau wissen was, oder jemanden beschenken wollen, der wie Sie ein Faible für Apple-Produkte hat, dann sind Sie hier genau richtig. In den letzten beide Wochen hatten wir bereits Kaufratgeber für iPhone , iPad und jeweiliges Zubehör für Sie zusammengestellt, nun blicken wir auf Produkte, die Ihren Apple-Fuhrpark oder den Ihrer Lieben ergänzen können.

Rucksäcke, Taschen, Fitnessgeräte, TV-Entertainment, Audio und weiteres Zubehör: Suchen Sie sich eine Sparte aus, schmökern Sie in unseren Testberichten und Ratgeber und gehen Sie rechtzeitig und ganz entspannt einkaufen.

Wir wünschen viel Lesevergnügen und schon einmal eine besinnliche Vorweihnachtszeit!

