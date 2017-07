Neues Special: Tipps und Tricks

Lesen Sie in unserem Special zum Juli-Ausklang Ratgeber, Tipps und Tricks für Mac, iPhone und iPad.

Apple hat im Sommer eine Reihe interessanter neuer Macs vorgestellt, spätestens für die Back-to-School-Saison steht bei so manchem ein Neukauf an. War der letzte Neukauf noch gar nicht so lange her, lohnt es sich gewiss, den nunmehr alten Rechner zu verkaufen. Was Sie davor unternehmen sollten, damit der Käufer auch Freude an dem Gerät findet aber keinerlei Daten von Ihnen, lesen Sie gleich im ersten Teil unseres Specials.

In dem macOS gewidmeten Kapitel finden Sie zudem Hilfe beim Auffinden von neuen und etablierten Sonderzeichen und einen wertvollen Tipp, wie Sie Ihren neuen Speedport-Router so konfigurieren, dass dieser auch funktioniert.

Wollen Sie das Bild, das Ihr iPhone-Screen anzeigt, auch auf einem größeren Bildschirm bringen, weil auch andere davon etwas haben sollen? Wir erklären die Lösung.

Das iPad Pro 10,5 ist schon da, iOS 11 folgt in wenigen Wochen - so wird das Tablet von Apple immer mehr zur Herausforderung von Notebooks. Wir haben passende Hüllen für Sie gesammelt und erklären, wie Sie sogar Windows, Linux und macOS auf Ihr iPad bringen.

