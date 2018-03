Neues Special: Wissen für iPhone und iOS

In der Macwelt-App und im Web: Mit unseren Ratgebern und Tipps haben Sie mehr von Ihrem iOS-Geräten.

Wir haben es schon vermutet: In der der Woche vom 4. bis 8. Juni lädt Apple Programmierer aus aller Welt zu seiner World Wide Developers Conference nach San Jose, Kalifornien, ein. Wieder werden rund 5000 Entwickler die Gelegenheit haben, erste Einblicke in neue Betriebssystemversionen und Apps zu erhalten und mit Apple-Ingenieuren, die diese gebaut haben, direkt zu sprechen. Für die breite Öffentlichkeit wird vor allem die Eröffnungsveranstaltung am Montag, den 4. Juni interessant sein, Apple wird dann vermutlich nicht nur die Hüllen von iOS 12 und macOS 10.14 ziehen, sondern auch einige neue Produkte vorstellen, die man alsbald kaufen kann.

In den Zeiten, in den Apple lediglich als "Mac-Hersteller" bekannt war, interessierten sich überschaubar viele Entwickler für die Konferenz. Diese war auch vor mehr als zehn Jahren spannend und nicht allzu schlecht besucht, doch konnte man sich meist noch spontan entscheiden, ob man die Reise nach Kalifornien antreten möchte. Das ist längst nicht mehr der Fall, auch für die diesjährige 29ste Ausgabe der WWDC wird Apple bei Kartenwünschen das Losverfahren anwenden müssen, für die 5000 Tickets gibt es die zehn- bis zwanzigfache Nachfrage.

Nun ist der Mac nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Apple-Portfolios, das iPhone fährt für Apple aber gut 70 Prozent des Gesamtumsatzes ein, verwandte Produkte wie das iPad oder Services nicht mitgerechnet.

So dreht sich unser Ratgeberpaket in dieser Woche um das iPhone, nebenbei das iPad und das Betriebssystem iOS, das alles zusammen hält. Lesen Sie, wie Sie mehr aus Ihrem iOS-Gerät herausholen und welche Dienste uns das iPhone in der Zukunft noch leisten wird. Eine Zukunft, von der man auf der WWDC im Juni noch ein Stück mehr erkennen kann.

Wir wünschen viel Lesevergnügen mit unserem digitalen Special mit Ratgebern für iPhone, iPad und iOS!