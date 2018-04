Nuki Smart Lock: Zugang ohne Schlüssel bei Airbnb-Vermietungen

Der Grazer Smart-Lock-Entwickler Nuki ermöglicht virtuelles Schlüsselmanagement für ”smarte” Vermietung bei Airbnb rund um die Uhr.

Damit die Vermietung via Airbnb sowohl für Wohnungseigentümer und Vermieter wie auch die Kundschaft noch leichter vonstatten geht, kooperiert Nuki, Hersteller von smarten, nachrüstbaren Zugangslösungen, ab sofort mit dem Anbieter. Dazu hat man die Nuki Combo, bestehend aus einem Nuki Smart Lock und einer Nuki Bridge, entwickelt. Nach der einfachen und schnellen Installation eines Nuki Smart Lock registrieren sich die Airbnb-Hosts auf der Nuki-Web-Plattform und verknüpfen das Nuki Smart Lock mit ihrem Airbnb-Konto. Nach Installation und Aktivierung soll alles automatisch ablaufen: Sobald eine Buchung von einem Gastgeber mit einem Nuki Smart Lock bestätigt wurde, erhalten Gäste eine automatisierte Nachricht mit einem digitalen Einladungscode in Form eines Links.

Sollte die Nuki App noch nicht am Smartphone des Gastes installiert sein, wird diese bei Klick auf den Einladungscode automatisch herunter geladen. Der Gast muss demnach keine weiteren privaten oder persönlichen Daten angeben, um Nuki zu nutzen. Bei Ankunft in der Unterkunft sperrt der Gast die Tür dann über einen Klick in der Nuki-App. Diese beschränkt den Gastzugang auf die jeweilige Aufenthaltsdauer. Airbnb-Gastgebern kann der Einsatz von Nuki mühsame physische Schlüsselübergaben ersparen, so die Einschätzung von Nuki. Gästen wiederum bietet der Einsatz eines Nuki Smart Locks jederzeit unkomplizierte Check-ins und Check-outs, verspricht der Hersteller weiter.

Die Nuki Combo mit Nuki Smart Lock und einer Nuki Bridge ist für 299 Euro erhältlich (unverbindliche Preisempfehlung, alle Preisangaben inklusive Mehrwertsteuer). Die Produkte können online im Nuki-Shop oder bei Amazon.de, dort derzeit 249 Euro , bestellt werden. Über ihre Airbnb-Host-Assist-Site erhalten Airbnb-Gastgeber die Nuki Combo zum vergünstigten Preis. Das Nuki Smart Lock ist kompatibel mit Europrofil- und Schweizer Rundzylindern, wie wir in unserem Test zeigen .

Unumstritten ist der Community-Anbieter für die Online-Buchung und Vermietung von Unterkünften Airbnb zwar nicht. Die Kritik geht dahin, dass Mieter aus Wohnungen verdrängt werden, um diese für die vorübergehende Vermietung an Touristen zu nutzen oder dass Airbnb-Gastgeber im Unterschied zu Hotels und anderen kommerziellen Angeboten keine regulären Steuern und Abgaben leisten müssen. Diese Problematik wird in einigen Städten in Deutschland (zum Beispiel Berlin), aber auch den USA (zum Beispiel New York) genau beobachtet und Verstöße gegen die lokale Gesetzgebung gegebenenfalls mit Bußgeldern belegt. Ein Überblick zur Geschichte und Problematik von Airbnb findet sich zum Beispiel bei Wikipedia . Gleichwohl wird es gern und zunehmend nicht nur von jungen Leuten für Urlaubsaufenthalte und Ähnliches genutzt.