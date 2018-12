Nur heute: Macwelt Plus für 1,99 € pro Monat

Der Nikolaus füllt heute ordentlich die Schuhe auf: Für 24 Stunden können Sie unser Digital-Angebot für 1,99 € statt 6,99 € im Monat beziehen.

Natürlich stecken heute früh in Ihren Schuhen keine Ruten, sondern Apfel, Nuss und Mandelkern. Wir legen am Tag des Heiligen Nikolaus von Myra noch ein Geschenk in Form eines Sonderangebotes drauf. Buchen Sie heute bis 23.59 Uhr Macwelt Plus für 1,99 Euro im Monat statt zum regulären Preis von 6,99 Euro monatlich . Dieser gilt dann ab dem 13ten Monat Ihres Abonnements.

Was Ihnen Macwelt Plus bietet

Als regelmäßiger Macwelt-Leser werden Sie eines der Angebote von Macwelt Plus sicher kennen: Das Morgenmagazin , das zuverlässig an jedem Werktag um 8 Uhr über die wichtigsten Neuigkeiten der Mac-Welt informiert und Ihnen einen schwungvollen Start in den Tag beschert. Das große Plus: Als Abonnent können Sie das Macwelt-Morgenmagazin auch als Volltext-Newsletter bestellen, Sie müssen also nicht einmal Ihren Browser anwerfen, sondern sich gleich mit einem Blick in Ihr E.Mail-Postfach informieren.

Macwelt Plus bietet weit mehr

In unserem Heftarchiv haben Sie Zugriff auf alle Ausgaben der Macwelt inklusive Sonderheften seit 2015 sowie der digitalen Ausgaben der Maclife seit 12/15. Dazu kommen jede Woche neue Specials, die wir aus aktuellen Inhalten der macwelt.de zusammenstellen und sie in einem lesefreundlichen Format zur Verfügung stellen. Mit dem gleichen Login, auf den Sie über unsere Website Zugriff auf das Heftarchiv erhalten, können Sie die Hefte und Specials auch über unsere App Macwelt für iPhone und iPad lesen.

Vergrößern Jeden Freitag ein neues Special, dabei einmal im Monat die digitale Ausgabe der MacLife: Die 1/19 erscheint an diesem Freitag.

Das war aber noch nicht alles

Jeden Monat erhalten Sie als Abonnent von Macwelt Plus noch einen Gutschein in Höhe von 2,99 Euro, welchen Sie in der Macwelt Online-Videothek einlösen können. Und auch nur als Abonnent können Sie den Volltextnewsletter "Macwelt Plus" bestellen, der Ihnen die wichtigsten Nachrichten, Ratgeber, Tests und Tipps jeden Freitag in Ihr Postfach legt.



Bestellen Sie jetzt hier Macwelt Plus für 1,99 € pro Monat (ab dem 13. Monat 6,99 € monatlich)