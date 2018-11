Nutzerbericht: iPhone X ”explodiert” bei Update auf iOS 12.1

Ein in Rauch aufgehendes iPhone X nach einem Update-Prozess ist sicherlich kein ”erwartbares Verhalten”. Das findet Apple selbst auch.

So berichtet Futurezone von einem Kunden namens Rocky Mohamadali, der sich via Twitter beim Apple-Support beschwert, dass sein iPhone X gerade heiß wurde und ”explodierte”, während er das Smartphone auf iOS 12.1 updaten wollte. ”Was ist da los???”, fragt er und stellt vier Bilder vom zerstörten iPhone dazu.

Der Apple-Support reagiert auf Twitter und schreibt: ”Das ist ganz klar kein zu erwartendes Verhalten” (”That's definitely not expected behavior”). Er möge sich direkt mit Apple in Verbindung setzen, damit man sich die Sache näher angucken kann.

Futurezone vermutet, dass der Download- und Installationsprozess dazu geführt haben könnte, dass sich das zehn Monate alte iPhone X überhitzte. Der Nutzer habe das Gerät nach dem Update bereits vom Strom genommen, beim Neustart des iPhones sei plötzlich dunkelgrauer Rauch aus dem Smartphone gekommen, dieses habe sich dann entzündet.

Von einer ”Explosion” im Wortsinn zu sprechen, ist allerdings etwas übertrieben. Man bezeichnet dies genauer als ein ” thermisches Durchgehen ”, welches laut Wikipedia ”die Überhitzung einer exothermen chemischen Reaktion oder einer technischen Apparatur aufgrund eines sich selbst verstärkenden Wärme produzierenden Prozesses” beschreibt. Zwar kann das in der Folge auch zu Bränden oder Explosionen führen, aber ”explodiert” ist dieses iPhone in dem Sinne zum Glück nicht, sonst wäre der Schaden eventuell auch für den Nutzer selbst größer gewesen.

Bisher ist das offenbar für das iPhone X ein Einzelfall – trotzdem sind derartige Berichte wenig beruhigend für Besitzer eines solchen Gerätes, Apple tut gut daran, den Vorgang aufzuklären. Vorfälle dieser Art kommen immer wieder mal auch bei Laptops oder Tablets vor, oft aufgrund eines verbauten fehlerhaften Akkus.