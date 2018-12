O2: eSIM-Tarife für Apple Watch, iPhone XR, iPad Pro

Für O2-Kunden gibt es mit der Connect-Funktion der O2 Free-Tarife bis zu zwei kostenlose MultiCard-E-SIMs für die neue Apple Watch Series 4.

Vergrößern eSIM bei O2 © O2

Ab sofort ist die Apple Watch Series 4 (GPS und Cellular) bei O2.de https://o2.de und in allen O2Shops erhältlich. Alle O2-Privatvertragskunden können die Apple Watch (GPS und Cellular) auch mit E-SIM nutzen. Die E-SIM kann online im Webportal über Mein O2 sowie in den O2-Shops oder an der Hotline bestellt werden. Der Tausch einer klassischen SIM-Karte in eine E-SIM ist kostenfrei. Kunden können den Vorort-Service im O2 Shop durch die Berater und Verkäufer nutzen, um die E-SIM auf ihrem Gerät installieren zu lassen.

Über die verschiedenen Tarifangebote von O2 erkundigt man sich ebenfalls am besten auf der Website . O2 weist ferner darauf hin, dass mit dem jüngsten iOS-Update (12.1.1) Telefónica Deutschland jetzt auch zertifizierter Partner von Apple für die neue Generation der iPhones ist. Das bedeute, dass O2 neben dem neuen iPad Pro nun auch offiziell die E-SIM für das iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max anbieten kann. Die Connect-Option , also die zusätzliche SIM oder eSIM steht ab O2 Free S zur Verfügung. Anders als bei Telekom zahlt man pro Monat keine zusätzlichen fünf Euro für die Nutzung der zusätzlichen eSIM.