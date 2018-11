Olloclip: Neue Objektive fürs iPhone X

Olloclip fertigt bereits seit 2011 spezielle Clips und Objektive für iPhones. Die neue Linie verspricht viel.

Vergrößern Ollo Clip © Ollo Clip

Laut "Cult of Mac" sind bei Olloclip bereits neue Vorrichtungen für das iPhone XS/XS Max und iPhone XR in Arbeit. Zunächst aber bringt der Hersteller eine neue Reihe von Pro und Intro-Linsen, die sowohl im Tele- auch im Weitwinkel-Bereich die Optionen für iPhone-Besitzer erweitern. Insbesondere die Connect X-Reihe ist für das iPhone X gedacht und bietet Objektive von Ultraweit bis Makro. Hierzu benötigt man beispielsweise den iPhone X Clip-Connect X , im Grunde ein Adapter für die entsprechenden Objektive. Dieser funktioniert nur am iPhone X und kostet knapp 20 Euro. Oder den Multi-Device Clip-Connect X , der zum selben Preis auch mit einigen anderen Geräten wie dem Samsung Galaxy S9 oder Google Pixel Smartphones funktioniert, zum Teil sind dafür noch Gehäuse erforderlich.

Dazu kommen nun die neuen Objektive, etwa die Intro-Linsen für Weitwinkel und Makro , die Superweitwinkel-Objektive oder Telephoto 2x für besonders hohe Ausschnittsvergrößerungen. Die Preise und Voraussetzungen dafür erfährt man jeweils auf der Web- und Produktsite von Olloclip, für Deutschland fällt Mehrwertsteuer an, zudem Versand- und eventuell Zollgebühren.