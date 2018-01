OSX/MaMi unter der Lupe: Neue Mac-Malware analysiert

Hacker wollen in der Regel Geld verdienen, auf der Mac-Plattform handelt es sich bei Malware deshalb meist um Adware. Eine ganze Reihe bekannter Malware macht dazu nichts anderes, als die DNS-Einstellungen zu ändern und kann so einen Browser auf bestimmte Werbeseiten umlenken. Eine gefährliche neue Variante eines solchen Tools hat jetzt der Sicherheitsspezialist Patrik Wardle analysiert, die er als MaMi bezeichnet.

OMG do we have the 1ˢᵗ macOS malware of 2018? and can I name it!? OSX/MaMi is undetected by AV (src: VT) infecting Macs around the world - persistently installs new root cert & hijacks DNS settings: https://t.co/kkriVSPNC7 🍎🤒👾☠️ ...mahalo to a good friend for the ping 🙏