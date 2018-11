Paragon: Cambridge English Dictionary für den Mac

> English for Runaways

Paragon bringt das Cambridge Advanced Learner’s Dictionary in der 4. Auflage als eigenständige App auf den Mac. Dieses funktioniert auch ohne Internetverbindung.

Vergrößern English for runaways

140.000 Vokabeln, Redewendungen, Bedeutungen und Beispiele bietet das überarbeitete Cambridge English Dictionary in der digitalen Version von Paragon. Zu jedem Begriff lassen sich auch Synonyme per Thesaurus nachschlagen. Berücksichtigt werden bei der Audiowiedergabe der Vokabeln britische und amerikanische Besonderheiten der Aussprache. Für häufig gesuchte Wörter lassen sich eigene Favoriten anlegen, ein Suchverlauf hilft ebenfalls dabei, bereits aufgerufenen Vokabeln schnell wiederzufinden. Beim Auffinden von Wörtern wird eine Wildcard-Suche unterstützt. Dazu kommt eine Liste von englischen und regelmäßigen Verben.

Für die Verwendung ist keine Internetverbindung erforderlich. Die App lässt sich im Mac App Store kostenlos herunterladen. Die Funktionen lassen sich in einer Vorschau frei betrachten und eine zweitägige Versuchsperiode bietet kostenlosen Zugang zu allen Funktionen des Lexikons und der App. Danach kann man das digitale Cambridge English Dictionary nur gegen Gebühren weiter benutzen, über In-App-Käufe gibt es verschiedene Optionen wie ein Euro für einen Monat, zehn Euro für ein Jahr oder eine einmalige Gebühr von 15 Euro, um die App dauerhaft zu lizenzieren. Vorausgesetzt wird mindestens macOS 10.12. Die iOS-Version ist hier erhältlich.

Die Unterschiede zum digitalen und vom Ursprung her älteren Oxford Advanced Learner’s Dictionary liegen in der differenzierten Bezahlmethode der Cambridge-App und in der klareren Gliederung von Schwierigkeitsgrad und Level für den User. Inhaltlich ist die Oxford-Ausgabe eher definierend, während die Cambridge-Version gern viele Beispiele aus dem Sprachalltag bringt. Zu welcher Methode man mehr neigt, ist letztlich eine Frage des Geschmacks und der Verwendung.