Paragon Mac Toolbox: Paket für Datenaustausch und Speicherverwaltung

Entwickler Paragon Software packt preisgünstig sechs Tools zusammen, die häufig für den Austausch zwischen Mac und Windows genutzt werden.

Vergrößern Paragon © Paragon

Sechs bekannte Tools, über die Macwelt.de ebenfalls schon öfter berichtet hat, bringt Paragon gebündelt zum Preis von 40 US-Dollar, was einer Ersparnis von 50 Prozent im Vergleich zum Einzellistenpreis der jeweiligen Software entsprechen soll. Im Paket sind NTFS for Mac, womit sich im Windows-Dateisystem NTFS formatierte Laufwerke auch vom Mac aus lesen und schreiben lassen. APFS for Windows gestattet Zugang auf dem PC auf im APFS-Format vorliegende Laufwerke. HFS+ for Windows wiederum ist ein Treiber, der eine nahtlose Zusammenarbeit mit macOS-HFSplus-formatierten Laufwerke wie etwa angeschlossenen SSDs auf einem PC erlaubt.

Dazu kommen die Konverter NTFS-HFS+ Converter (kann ohne Datenverlust ins jeweils entgegengesetzte Dateisystem umwandeln, verspricht der Entwickler) und APFS-HFS+ Converter, mit dem sich Dateien vom jüngeren APFS ins HFSplus für bestimmte Aufgaben verwandeln lassen, dies gelingt aber lediglich auf HFSplus-Laufwerken. Und schließlich Camp Tune, mit dem sich für Boot Camp die Speicherzuweisung zwischen Mac und Windows leicht zuordnen lassen soll, indem man diese einfach mit einem Schieber regelt.

Die Mac-Toolbox von Paragon ist direkt beim Entwickler erhältlich , dort finden sich auch weitere Erläuterungen zu den Tools und dem Gesamtpaket. Vorausgesetzt wird mindestens macOS 10.10 (Yosemite) respektive Windows 7 SP1, alle weiteren Spezifikationen bietet dieses PDF .