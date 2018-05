Patent für eine runde Apple Watch gewährt

Offenbar arbeitete Apple von Anfang an an zwei Varianten der Apple Watch, auch ein rundes Modell wurde patentiert.

Vergrößern Eine runde Apple Watch

Patent: Apple hat gestern vom US-Patent- und Markenamt ein Patent zugesprochen bekommen, das runde Displays beschreibt. Eingereicht hat das Unternehmen den Patentantrag bereits im Juni 2015. Im Wesentlichen dreht es sich hier um die technischen Schwierigkeiten, die Pixel einer rechteckigen Matrix unregelmäßig in die Kurven des Displays zu bekommen und die Lösungen dafür. Nut angedeutet ist ein Design für eine Uhr, Apple erwähnt aber auch, dass derartige runde Anzeigen auch in kleineren Geräten zum Einsatz kommen könnten oder in AR/VR-Brillen. Dass die Apple Watch Series 4 bereits eine runde Option erhalten könnte, ist relativ unwahrscheinlich, generell wird bei Apple nicht aus einem jeden Patent ein Produkt.

Apples Patent für eine runde Smartwatch