Bezahlung mit Paypal im App Store nun in Deutschland möglich

Ab heute können Apple-Kunden in den USA und weiteren Ländern, unter anderem in Deutschland, mit Paypal bezahlen.

Vergrößern © Paypal

Für Außenstehende klingt die Nachricht etwas nebensächlich, die Ankündigung von Paypal Australien beinhaltet aber einige Brisanz: In Kürze kann man erstmals mit Paypal in Apples Online-Shops iTunes, iBooks, App Store und Apple TV bezahlen. Möglich wird dies ab Ende nächste Woche in den USA und zwölf weiteren Ländern, inklusive Australien. Paypal Deutschland bestätigt in einem Blogpost die Möglichkeit , auch hierzulande mit dem Online-Bezahlsystem seine Apps zu kaufen. Die neue Option lässt sich in den Einstellungen zur Apple ID aktivieren. Auf dem iPhone oder iPad ist diese in den Apps iTunes Store oder App Store zu finden (Highlights - Apple ID - Apple ID anzeigen - Zahlungsdaten). Auf dem Mac oder generell in der Desktop-Version von iTunes kann man Paypal unter "Account - Account anzeigen - Zahlungsdaten" aktivieren.



Apple und Paypal stehen durch Apples neues Bezahlsystem Apple Pay immer mehr in einem Konkurrenzverhältnis. So hatte Apple angekündigt, dass sich Apple-Anwender ab September per iMessage Geld „überweisen“ können. Möglich ist dies vorerst nur in den USA. Der Papyal-Chef Dan Schulman hatte gegenüber dem Telegraph zwar erst vor kurzem vehement bestritten , dass Apple Pay ein Konkurrent wäre. Paypal sei plattformübergreifend verfügbar, Apple Pay dagegen an eine Plattform gebunden. Langfristig könnte Apple Pay aber doch einige Umsätze von Paypal abziehen. So gibt es doch vor allem eine sehr große Menge an iPhone-Nutzern. Bisher kooperiert Paypal bereits mit Android Pay und Samsung Pay.