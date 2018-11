Photoshop und Lightroom im Abo billiger

Noch bis Freitag bietet Adobe sein Fotografen-Paket aus Photoshop CC und Lightroom CC zu einem reduzierten Preis.

Vergrößern Lightroom CC © Adobe

Ab und zu bietet Adobe sein Fotografie-Paket bestehend aus Photoshop und Lightroom zu einem ermäßigten Preis an. So kann man nun bis 16. November das Bündel auf zwei Apps und Cloud-Speicher für 9,90 Euro. Regulär kostet das gleiche Angebot 11,89 Euro, so lassen sich pro Jahr knapp 24 Euro sparen.

Zu dem Fotografie-Paket für Kurzentschlossene, so nennt Adobe sein aktuelles Angebot, gehören neben Photoshop CC auch Lightroom CC, Lightroom Classic CC und 20 GB Cloud-Speicher. Wenn Sie sich für das Angebot entscheiden, gilt der ermäßigte Preis für die nächsten 12 Monate, nach dem Ablauf dieser Zeit berechnet Adobe den Normalpreis von 11,89 Euro. Optional lässt sich der Speicher von 20 GB auf 10 TB erweitern, diese Option ist jedoch erst nach dem Abschluss des Abonnements verfügbar. Beim Bestellen stehen zwei Bezahlmethoden zur Auswahl: Entweder eine monatliche Zahlung in Höhe von 9,90 Euro oder eine einmalige Zahlung für das gesamte Jahr, die so genannten Prepaid-Zahlung, die zu zahlende Summe beträgt dann 118,21 Euro.