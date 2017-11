Pixelmator: Pro-Version des Bildbearbeitungsprogramms geplant

Im Herbst soll eine Pro-Version des Bildbearbeitungsprogramms Pixelmator für macOS und iOS erscheinen.

Vergrößern Pixelmator ist in Kürze als Pro-Version erhältlich. © Pixelmator Team

Update vom 08.11.2017:

Vor rund zwei Monaten hat Pixelmator angekündigt, eine Pro-Version seiner Bildbearbeitungssoftware zu veröffentlichen. Nun steht der genaue Zeitpunkt fest: Am 29. November , also in rund drei Wochen kann man sich die Profi-Version von Pixelmator herunterladen. Der Hersteller will das Programm zum Start für einen reduzierten Preis vertreiben. Anfangs müssen die Käufer für Pixelmator Pro 59 USD zahlen, danach wohl 99 USD.



Ursprüngliche Meldung vom 06.09.2017:



Entwickler Pixelmator Team hat in dieser Woche eine Pro-Version des kostenlosen Bildbearbeitungsprogramms Pixelmator angekündigt . Die Software soll im Herbst für macOS erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin ist bislang jedoch noch nicht bekannt.

Pixelmator Pro wurde laut den Entwicklern komplett in Swift 4 geschrieben und macht von neuen Apple-Technologien wie dem Core-ML-Framework oder der Grafikschnittstelle Metal 2 Gebrauch. Die Software präsentiert sich als benutzerfreundliches Tool mit nicht-destruktiven Bearbeitungsmethoden für Profi-Nutzer. Pixelmator unterstützt RAW-Dateien sowie Photoshop-Formate und wartet mit einigen intelligenten Automatiken auf.

So benennt das Tool dank Maschinenlern-Framework beispielsweise automatisch die einzelnen Ebenen in einem Bild. Die KI soll auch der automatischen Horizonterkennung und -begradigung, der intelligenten Schnellauswahl und der realistischen Entfernung von störenden Objekten in Fotos zugute kommen. Pixelmator Pro wird in regelmäßigen Abständen mit Updates versorgt, die beispielsweise zusätzliche Textmanipulationsmöglichkeiten mitbringen.

Pixelmator Pro ist laut den Entwicklern komplett in macOS integriert. Das Tool funktioniert so auch mit der Touch Bar des MacBook Pro. Eine iPad-Version der Software ist ebenfalls geplant. Ein Release-Termin steht jedoch auch für die Mobilfassung noch aus. Preise und Details zum Vertriebsmodell nennt Pixelmator Team ebenfalls noch nicht.