Polizei verrät, wann sie iPhones & Co. orten darf

Offenbar wird die Polizei München bei verlorenen Smartphones mit immer gleichen Fragen konfrontiert. Die Behörde erklärt die Lage auf Facebook.

Vergrößern Polizei © Polizei Bayern

Bei einem kürzlich verlorenen oder gestohlenen Smartphone scheinen alle Mittel recht zu sein. Besteht ein Verdacht auf Diebstahl, muss dies der Inhaber so bald wie möglich bei der Polizei melden. Offenbar erhalten die Polizisten in solchen Fällen immer wieder die gleichen Anfragen, ob die Wache das Handy nicht kurzerhand orten könnte. Auf Facebook hat die Polizei München erklärt , in welchen Fällen eine solche Ortung zulässig wäre – nämlich fast ausschließlich nur dann, wenn eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Als Beispiel wird hier eine ältere Person aufgeführt, die vermisst wird und auf Medikamente angewiesen ist.

Auch wenn ein richterlicher Beschluss vorliegt, kann die Polizei die betroffenen Handys orten lassen. Dies geschieht meistens bei Ermittlungen in schweren Straftaten. Ein einfacher Diebstahl gehört nicht dazu.

Aber selbst beim Verlust rät die Polizei dazu, diesen bei der nächsten Dienststelle zu melden. Beim Diebstahl sollen Sie auf jeden Fall eine Strafanzeige erstatten. Damit die Polizisten das verlorene Handy nach dem Wiederfinden identifizieren kann, muss der Nutzer die IMEI-Nummer des Geräts mitteilen.

Diese Nummer ist im eigenen Apple-ID-Konto immer vermerkt , selbst wenn das Gerät verloren gegangen ist. Auf der Seite appleid.apple.com sind im Abschnitt „Geräte“ alle Macs, iPads und Apple Watches aufgeführt, die mit der Apple ID verknüpft sind. Ein Klick auf das gesuchte Gerät verrät die Seriennummer und die IMEI. Auf der Originalverpackung des iPhones findet sich die IMEI und die Seriennummer. Außerdem rät Polizei München dazu, die Standardfunktionen von iOS und Android zum Wiederfinden des Smartphones zu aktivieren. Wie das funktioniert, haben wir in unserem Ratgeber " iPhone suchen und finden " erklärt. Außerdem gibt es einige hilfreiche Apps.