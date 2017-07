Polizei warnt vor neuem Apple-ID-Phishing

Gerade werden in Deutschland viele Phishing-Mails an die Apple-ID-Besitzer verschickt. Die gefälschte Seite ist optisch sehr gut nachgemacht.

Vergrößern Die gefälschte Seite kann man auf den ersten Blick nicht von der echten unterscheiden.

Warnung: Der Ratgeber Internetkriminalität der Polizei Niedersachsen warnt vor einer Phishing-Methode, die es auf die Daten von Apple-Kunden abgesehen hat. Die Mail ist auf englisch gehalten und will dem als "Dear Customer" unpersönlich angesprochenen Nutzer weiß machen, dass seine Apple-ID gesperrt sei. Der in der Mail enthaltene Link führt auf eine optisch gut gemachte Seite, die dem Original sehr ähnelt, allein an der langen URL sollte man jedoch erkennen, dass man nicht bei Apple gelandet ist. Nach dem vermeintlichen Login soll man weitere persönliche Daten eingeben, unter anderem die Kreditkartennummer, um die angeblich gesperrte Apple ID wieder frei zu bekommen.