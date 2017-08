Profi-Kamera RED Raven jetzt exklusiv im Apple Store

Die RED-Einsteigerkamera RED RAVEN ist aber sofort als Komplettkit für 17 000 Euro im Apple Store zu haben.

Vergrößern RED RAVEN

Überraschung bei vielen Fans der High-End-Kamerafirma RED: Die für Einsteiger ins RED-System gedachte Profi-Kamera RED RAVEN war vor kurzer Zeit aus dem offiziellen Angebot genommen, jetzt wird sie exklusiv über den Apple Store verkauft – im deutschen Store erhält man sie für 16999 Euro. Ob Apple Exklusiv-Verkaufsrecht für lange gilt, ist aber bisher nicht bekannt. Die von Profi-Filmern wie dem Youtube-Star Marques Brownlee sehr positiv bewertete Kamera bietet eine 4,5K-Auflösung bei 120 fps und nimmt parallel in Redcode RAW und ProRes auf. Empfohlen wird sie von Apple etwa für Dokumentarfilme, Online-Inhalte, Drohnen und Gimbals.

Das auch in Deutschland verfügbare Kit besteht aus dem Kamera „Body“, einem Sigma-Objektiv 18-35, RED Mini MAG 120 GB samt Lesegerät, 4,7-Zoll RED-Bildschirm, Auslegergriff, Expander, zwei Batterien und kommt in einem Nanuk Kamerakoffer. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Downloadcode für Final Cut Pro X, was vielleicht Apples Exklusiv-Vertrag erklärt. Offensichtlich will Apple seine Stellung im Video-Lager etwas stärken. Ausgestellt wird die Kamera etwa im Apple Store Kurfürstendamm, Lieferbar ist sie ab 4. August.