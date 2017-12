Projekt „Marzipan“ soll iOS-Apps auf den Mac bringen

Für iPad und iPhone entwickelte Apps sollen in naher Zukunft, wohl Ende 2018, auch auf dem Mac nutzbar sein.

Vergrößern Eine iOS-App wie Twitter könnte man einfach als Mac-App portieren

Manche Mobil-Apps für Android und iOS wären oft auch für Desktop-Nutzer interessant. Dagegen hat Apples Mac App Store wenig Erfolg: Weder im Angebot noch Größe kann er mit dem iOS-Pendant mithalten und ist für viele Entwickler und Nutzer eine Enttäuschung.

Laut einem Bericht von Bloomberg plant Apple aber für nächstes Jahr Abhilfe: Apple-Entwickler sollen die Möglichkeit erhalten, Apps so zu entwickeln, dass sie gleichermaßen per Touchscreen, Maus oder Trackpad bedienbar sind. Bisher müssen Entwickler noch separate Apps für iOS und macOS entwickeln, die Mac-Version wird da anscheinend oft vernachlässigt. So erscheinen etwa bei der Twitter-App Updates für die Mac-Version seltener und später.

Steckt der Mac App Store in der Krise?



Das Projekt mit dem Codenamen „Marzipan“ soll im Herbst 2018 starten, wie ungenannte Quellen Bloomberg verrieten. Möglicherweise wird die neue Option schon bei der WWDC angekündigt, das sei aber noch ungewiss. Es gibt schon länger die Vermutung, Apple plane eine Verschmelzung von iOS und macOS. Bisher hatte Apple dies aber immer bestritten, da die Unterschiede der beiden Plattformen zu groß seien.

Unsere Thesen, wohin sich iOS in 2018 entwickeln wird , lesen Sie hier.