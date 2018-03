Puzzle-Abenteuer Umiro für iOS, Google und Desktop

Das von Studenten gegründete Diceroll Studios und Devolver Digital veröffentlichen ihr taktisch angehauchtes Puzzle-Abenteuer Umiro.

Vergrößern das Puzzle-Abenteuer Umiro

Wer dabei in grafischer Hinsicht an Monumentum Valley denkt, mit einer gewissen mysteriösen und schwebenden Traumhaftigkeit im Stil, liegt sicherlich nicht falsch. Dennoch funktioniert Umiro im Gameplay ganz anders als die auch architektonisch verwirrende Welt von Monumentum Valley, das deutlich von der Kunst M. C. Eschers inspiriert ist. In Umiro führt man die beiden Spielfiguren Huey und Satura durch Labyrinthe und rätselhafte Landschaften, um heilige Kristalle wieder zu erlangen. Denn die beiden befinden sich in der farblosen Welt von Umiro, ohne sich an die Vergangenheit erinnern zu können oder wie sie überhaupt an diesen Ort kamen. Letztlich geht es darum, durch die wieder erlangten Kristalle auch Farbe in die Welt zurückzubringen, was aufgrund diverser tödlicher Hindernisse, die man ähnlich wie in einem Rundenspiel mit beiden Spielfiguren taktisch überwinden muss, alles andere als leicht ist. Dabei nimmt nach unseren eigenen ersten Erfahrungen der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich zu.

Interessant an dem Projekt ist außerdem, dass es von Studenten der National University of Singapore während eines Praktikums an der Singapore University of Technology and Design entwickelt wurde, bevor Devolver Digital darauf aufmerksam wurde, um das Spiel auf Handy und Desktop (Mac und Windows) zu veröffentlichen. Dies ist nun geschehen – man erhält das unterhaltsam gemachte Spiel im Apple App Store ab iOS 6.0 für 3,49 Euro, bei Google Play ab Android 4.1 – hier kostet es interessanterweise nur 2,89 Euro. Und außerdem für Mac und PC auf Valves Spieleplattform Steam zum Preis von 2,99 Euro. Wodurch die Preisunterschiede gerechtfertigt werden, ist uns nicht bekannt. Ein vielversprechendes Indie-Game scheint uns Umiro auf jeden Fall zu sein – ein Test fürs iPad erscheint demnächst.

