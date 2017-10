Q4 2017: Apple-Bilanz am 2. November

Das Geschäftsjahr ist vor einer Woche zu Ende gegangen, Anfang November legt Apple die Bilanz dafür vor.

Vergrößern Apple stellt seine Bilanz am 2. November 2017 vor.

Apple will seine Bilanz für das vierte Quartal 2016/17 am Donnerstag, den 2. November vorstellen und die Zahlen anschließend mit Analysten und Journalisten in einem Conference Call diskutieren. Das Zahlenwerk legt Apple nach Börsenschluss in New York um 16 Uhr Ortszeit vor, die Konferenz beginnt eine Stunde später. Mit dem vierten Quartal wird Apple ein Geschäftsjahr abschließen, das wieder mehr Umsatz und Gewinn einbrachte als im Vorjahr. Der Berichtszeitraum endete am 30. September – etwas mehr als eine Woche von Verkäufen des iPhone 8 (Plus) geht somit in die Bilanz ein.

Vor einem Jahr hatte Apple im vierten Quartal einen Umsatz von 46,9 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von neun Milliarden US-Dollar bilanziert. Vor allem das iPhone hatte ein wenig enttäuscht und sich "nur" 45,5 Millionen Mal verkauft. Doch hat das iPhone 7 in bisher allen Quartalen des Geschäftsjahres 2016/17 wieder für bessere Bilanzen gesorgt. In seiner Prognose für das vierte Quartal hatte Apple im August einen Umsatz zwischen 49 und 52 Milliarden US-Dollar vorgesehen, bei einer Bruttomarge von 38 Prozent. In der Regel sind Apples Prognosen etwas zurückhaltend.