Qualcomm erwirkt iPhone-Verbot in China

Import und Verkauf bestimmter iPhone soll in China gestoppt werden, laut Apple betrifft dies nur aber nur wenige Modelle.

Schon seit Jahren sind Apple und der Chip-Hersteller Qualcomm in juristische Konflikten verstrickt, immer wieder versucht Qualcomm auch Importverbote für Apple durchzusetzen. Diesen Montag hat Qualcomm bei einem Gericht in Fuzhou nun erfolgreich ein Import- und Verkaufsverbot von iPhones gegen Apple erwirkt. Grund sind Patentverletzungen in den Bereichen Foto-Skalierung und App-Verwaltung, die Klage stammt von 2017. Betroffen sind laut einem Bericht von Reuters die Modelle iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 und iPhone X. Laut Apple bleiben allerdings in China alle iPhones weiter im Handel. Geräte mit aktuellem System iOS 12 wären von der Patentverletzung nämlich nicht betroffen, anscheinend nur Geräte mit iOS 11.

Laut einem Bericht von Reuters kann Apple durch Änderungen an der Software die Patente umgehen und sie im immens wichtigen Markt China weiter verkaufen. Trotzdem fiel der Aktienkurs von Apple bis Redaktionsschluss um 3,66 Prozent.