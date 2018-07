Qualcomm: Nur noch Intel-Modems in kommenden iPhones?

Laut Qualcomm wird Apple in den kommenden iPhones keine Modems von Qualcomm mehr verbauen.

Trotz vieler juristischer Auseinandersetzungen hat Apple in seinen iPhones immer Modems von Qualcomm verbaut, erst in den neueren Modellen kamen teilweise LTE-Modems vom Konkurrenten Intel hinzu. Wie jetzt Qualcomm in einer Telefonkonferenz zu seinem dritten Geschäftsquartal berichtet, wird sich dies ändern. In seiner für diesen Herbst erwarteten iPhone-Baureihe soll Apple laut Qualcomms CFO George S. Davis komplett auf Qualcomm-Modems verzichten. Man kann annehmen, dass Apple dann auf den Hersteller Intel setzen wird. Für ältere Modelle wird das Unternehmen aber weiterhin Module liefern und der Hersteller vertraut auf seine technologische Führung.

Qualcomm weist auch immer wieder darauf hin, dass seine LTE-Modems leistungsfähiger als die der Konkurrenz seien, was Messungen Dritter bestätigen. Die Firma erwartet deshalb, dass Apple bald wieder ein Kunde werden wird. Interessant: Bei kleineren Zulieferern hat eine solche Ankündigung bereits hohe Verluste an der Börse ausgelöst. Angesichts guter Geschäftszahlen stieg die Aktie von Qualcomm dagegen sogar um etwa vier Prozent.