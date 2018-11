Rabatt: Alle DxO-Programme für die Hälfte

Alle seine Bildbearbeitungsprogramme bietet DxO bis zum 26. November mit einem Rabatt von 50 Prozent an.

Vergrößern DxO © DxO

Der französische Bildbearbeitungs-Experte DxO bietet anlässlich des Black Friday seine Produkte für die Hälfte des Preises an. Alle Programme unterstützen Windows wie auch macOS. Dazu zählt der Lightroom-Konkurrent DxO PhotoLab 2, der in seiner neuesten Version unter anderem mit einer verbesserten Bildverwaltung punktet ( siehe dazu unsere News ). Weitere Highlights des Programms: DxO PhotoLab bietet verschiedene automatische Funktionen wie DxO PRIME zur Rauschminderung oder die intelligente Belichtungskorrektur DxO Smart Lighting. Neu in Version 2 ist zudem DxO ClearView Plus, das eine verbesserte Version der Funktion zum Minimieren von atmosphärischem Dunst und zur Optimierung des lokalen Kontrasts bietet. Die ELITE Edition von DxO PhotoLab 2 gibt es beispielsweise zum Preis von 99,99 Euro statt 199 Euro.

Nik Collection für 35 Euro

Die Gelegenheit, den von DxO modernisierten Bildeffekte-Klassiker günstig zu sichern. Die erst kürzlich überarbeitete Nik Collection 2018 ( siehe unsere News ) vereint sieben Plug-ins für Adobe Lightroom, Photoshop und Photoshop Elements. Sie bietet eine umfassende Palette an kreativen Effekten und Filtern sowie leistungsstarke Korrekturwerkzeuge. Die Nik Collection ist vollständig kompatibel mit macOS Mojave sowie dem aktuellen Adobe Lightroom Classic CC, Photoshop CC und Photoshop Elements 2019.

Auch DxO FilmPack, die Software für Analogfilmsimulationen, und DxO ViewPoint, die Lösung zum Ausrichten von Perspektiven und zur Korrektur der Volumendeformation, sind für die Hälfte erhältlich. Sie kosten bis 26. November 39,99 Euro statt 79 Euro.

Alle Angebote findet man auf https://shop.dxo.com/de .