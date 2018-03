Reputation Ranking: Apple fällt weit zurück

Es gibt wichtigere Kennzahlen für ein Unternehmen als die Platzierung in einer Umfrage zur Reputation.

Apple stürzt von Platz 5 auf Rang 29, einen hinter Google, das im Vorjahr noch Achter war. Was ist da passiert? Nichts Weltbewegendes, sondern lediglich eine Umfrage des Reputation Quotient von Harris Poll, die gut 25.000 Amerikaner nach dem Ansehen der sichtbarsten Marken fragt. Die Marktforschung ermittelte vom 11. Dezember bis 12. Januar.

John Gerzema, CEO des Marktforschungunternehmens erklärt gegenüber Reuters den Absturz der beiden wertvollsten Unternehmen (in Marktkapitalisierung) damit, dass weder Google noch Apple jüngst spektakuläre Produkte vorgestellt hätten. Deren Entwicklungen in Sachen künstlicher Intelligenz und selbst fahrender Autos seien für die Öffentlichkeit wenig erfassbar. An der Spitze der Liste steht zum dritten Mal in Folge Amazon, eine Marke, mit der die meisten Umfrageteilnehmer auf täglicher Basis zu tun haben dürften. Apple war im Jahr 2016 noch zweiter hinter Amazon.