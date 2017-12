Rückblick 2017: Das Jahr des iPhone

Das iPhone ist mit Abstand Apples wichtigstes Produkt, weswegen ihm im Jahr 2017 besondere Pflege zuteil wurde.

Gleich drei Mal haben wir im abgelaufenen Jahr den zehnten Geburtstag des iPhone gefeiert. Am 9. Januar, als sich dessen Vorstellung zum zehnten Mal jährte. Am 29. Juni, als wir auf den Erstverkaufstag in den USA im Jahr 2007 zurück blickten. Und am 9. November, als das Jubiläum auch für Deutschland galt. Wobei, an sich gab es noch drei weitere Feiertage: Die Vorstellung der neuen Modelle am 12. September und den Verkaufsstart für das iPhone 8 (Plus) am 22. September und das iPhone X am 3. November.

Was seinerzeit mit einem Modell in einer Farbe (schwarz) und einer Speicherkonfiguration (erst 4 GB, dann 8 GB) anfing, hat sich eine Dekade später zu einer Modellvielfalt von 60 unterschiedlichen Geräten ausgeweitet. Vom iPhone SE mit 32 GB, das man bei Apple für etwas unter 400 Euro bekommt, bis hin zum iPhone X mit 256 GB für 1.319 Euro ist alles dabei.

Insbesondere das iPhone X hat aber nicht nur seine Bewunderer. Mit einigen völlig neuen Techniken wie der Gesichtserkennung und dem OLED-Display eröffnet Apple sich neue Möglichkeit – völlig neu erfinden konnte Apples das Smartphone natürlich nicht. Dennoch weist es in die Richtung, in die Apple die nächsten zehn Jahre gehen wird. Schon ab 2018 sind neue Modelle in anderen Größen angedacht, schon in wenigen Jahren wird Apple das gesamte Portfolio auf FaceID und OLED umgestellt haben oder sogar noch fortschrittlichere Technolgien wie µLED einsetzen. Im iPhone ist auch in dessen zweiten Jahrzehnt jede Menge Musik drin.

Aber sehen Sie zunächst hier, was wir im vergangenen Jahr über das iPhone zu berichten wussten.

iPhone X im Test

Apple preist es in höchsten Tönen an. In unserem Test des neuen iPhone X überzeugt es uns voll, gibt aber doch einige Schwachstellen preis. Lesen Sie hier unseren Test .

iPhone 8 Plus im Test - schnellstes Handy

Technisch ist das iPhone 8 ein starkes Smartphone - optisch aber sehr altbacken! Wir haben das große Modell 8 Plus mit super schneller CPU, verbesserter Kamera und Glasgehäuse im ausführlichen Test .



Das bieten die Kameras des iPhone X und iPhone 8

iPhone 8 und iPhone X bringen erstmals künstliche Intelligenz in die Fotografie. Diese und weitere Verbesserungen der neuen Kameras stellen wir hier vor .



iPhone X: Nachtaufnahmen mit der Doppelkamera

Mit dem neuen iPhone X kann man auch in der Abenddämmerung noch gute Fotos machen, man sollte aber einige Besonderheiten beachten. Was wir gelernt haben, lesen Sie hier .



iPhone X gegen das beste Android: Eine erstaunlich einseitige Angelegenheit

Unser Macworld-Kollege Michael Simon hat das iPhone X mit den wichtigsten Konkurrenten aus dem Android-Lager verglichen. Sein Fazit: Apple zeigt Android, wie OLED geht. Lesen Sie hier, wie er zu seinem Urteil kommt .



Fünf Gründe für das iPhone X

Zugegeben: Ein Schnäppchen ist es nicht. Es bestehen aber gute Gründe, zum neuen iPhone X zu greifen. Lesen Sie hier die Pro-Argumentation.

Fünf Gründe gegen das iPhone X

Ist das iPhone X wirklich den Preis von bis zu 1320 Euro wert? Hier sind fünf Gründe gegen den Kauf des neuen iPhones! Lesen Sie die Contra-Argumentation

Gründe für das iPhone 8 Plus

Warum ein iPhone 8 (Plus) eventuell doch die bessere Wahl ist? Unser Autor hat Gründe dafür gefunden, lesen Sie sie hier .



Warum ich mein iPhone X zurückgegeben habe

Im Test der Macwelt schnitt das iPhone X hervorragend ab, für den Autor war das iPhone X aber einfach nicht das richtige Gerät. Lesen Sie hier, warum das so war.



iFixit zerlegt iPhone X: Doppel-Akku, Reparierbarkeit akzeptabel

Die Zerlegung des neuen iPhone X zeigt ein kompliziertes aber durchdachtes Design. Gut: Display und Akku sollten einfach austauschbar sein.

Unterschätztes Highlight? Lautsprecher im iPhone X

Die Lautsprecher im iPhone X sind offensichtlich besser als bei jedem früheren iPhone – inklusive dem iPhone 8 Plus. Hören Sie rein...



iPhone X: Die besten Tarife fürs neue Smartphone

Soll man das neue Smartphone von Apple direkt bei Apple ohne Vertrag oder doch lieber mit einem Vertrag bei der Telekom, Vodafone oder O2 erwerben? Wir nehmen die Tarife genauer unter die Lupe und zeigen, wo Sie am Ende wirklich Geld sparen können .

iPhone X: Die wichtigsten Touch-Gesten und Befehle

Das iPhone X bringt viele neuen Features mit, dafür musste ein alter Bekannter verschwinden. So funktionieren die neuen Touch-Gesten auf dem neuen iPhone ohne Home Button .

iPhone X: Doppelte Akkulaufzeit bei dunklen Bildschirminhalten

Das iPhone X hat ein OLED-Display, dessen Stromverbrauch sehr stark von den Bildschirminhalten abhängt. Hier gibt es Tipps für das X .

Stiftung Warentest: iPhone X versagt im Falltest

Im Test der Stiftung Warentest zeigt das iPhone X eine gute technische Leistung, versagt jedoch in der so genannten Falltrommel. Wie der Test ablief und was daraus folgt, lesen Sie hier .



Die besten Hüllen für das iPhone X

Das iPhone X ist da - und laut Stiftung Warentest doch recht zerbrechlich. Diese Hüllen schützen das teure Gerät .

