Rückblick auf 2018: iOS 12

iOS ist für Apple das wichtigste seiner Betriebssysteme. Jedes Jahr kommen daher viele kleine Verbesserungen. Ein Rückblick und Ausblick.

Von Anfang an gönnte Apple seinem Betriebssystem für iPhone, iPod Touch und iPad jährlich ein großes Udpate – während Updates für das Mac-Betriebssystem oft Jahre auf sich warten lassen. Mittlerweile ist aber das komplette Portfolio auf den Jahresrhythmus eingegrooved, auch die iOS-Derivate watchOS und tvOS. Die Sprünge sind daher nicht mehr so bedeutend wie in früheren Versionen – was aber auch den Vorteil hat, dass auch ältere Geräte in den Genuss der neuesten Software und ihrer erhöhten Sicherheit gelangen. So war bei den ersten iPhone-Generationen schon nach wenigen Jahren und Systemversionen Schluss, iPhone und iPhone 3G konnten etwa schon nicht mehr iOS 4 ausführen. Heute laufen jedoch auch die fünf Jahre alten iPhone 5S auf dem aktuellen System – und das auch noch flotter als zuvor.

Das Rad neu erfinden kann Apple gewiss nicht, doch hat iOS 12 sinnvolle Ergänzungen erhalten. So kann man mit Bildschirmzeit sein eigenes Nutzerverhalten protokollieren und hinterfragen, noch mehr: Über die Familienfreigabe lässt endlich wirkungsvoll für den Nachwuchs die Benutzung einschränken.

Doch es bleiben Lücken, die Apple aber schon ab 2019 und mit iOS 13 schließen könnte. So warten wir speziell auf ein besser an das iPad angepasstes System. Von einem Mehrbenutzersystem wagen wir ja kaum noch zu träumen, doch wäre eine bessere Dateiverwaltung gerade in der Ära der USB-C-iPads ein absolutes Muss.

Bevor wir aber von der WWDC im Juni träumen und den Ankündigungen, die Apple dafür plant, werfen wir noch einen Blick zurück auf die iOS-Themen des Jahres 2018:

Alle hier aufgelisteten Artikel bekommen Sie kompakt und bequem in unserem Special "Das war 2018, so wird 2019: iPhone" Die digitale Ausgabe der Macwelt ist ab sofort in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf zu bekommen. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden – oder in der App auf iPhone und iPad lesen.