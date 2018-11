Schwarzer Freitag: iPhone X bei Amazon 20 Prozent günstiger

Das iPhone X verkauft Apple an sich nicht mehr, wobei es Gerüchte über eine Wiederaufnahme der Produktion gibt. Amazon hat am Cyberwochenende aber starke Rabatte auf das Modell von 2017.

Vergrößern © Apple

Das iPhone X gibt es am Rabatt-Wochenende bei Amazon, für einen nahezu unschlagbaren Preis. Hatte Apple bisher über die 1.049 Euro Einstiegspreis nicht verhandeln lassen und das iPhone X nach Marktstart von iPhone XS und iPhone XS Max komplett aus dem Angebot genommen, ist es nun für über 20 Prozent Nachlass erhältlich - gegenüber dem Preis, der bis September bei Apple galt.

Hier geht es zu den Angeboten bei Amazon:

Apple iPhone X (64 GB) - Space Grau: 819 Euro

Apple iPhone X (256 GB) - Space Grau: 969 Euro

Apple iPhone X (64 GB) - Silber: 819 Euro

Apple iPhone X (256 GB) - Silber: 969 Euro



Es ist zugleich eine Premiere: Es gibt zwar schon länger iPhone-Angebote auf Amazon.de, bisher aber nur von Zwischenhändlern. Erst seit heute kann man Apple-Produkte bei Amazon selbst bestellen – mit vollen Gewährleistungsansprüchen. Dass ein Produkt von Amazon selbst verkauft wird, erkennt man am Hinweis „Verkauf und Versand durch Amazon“. Über die Hintergründe hatten wir bereits berichtet .

Von Quellen bei Zulieferern will das Wall Street Journal indes erfahren haben , dass Apple plane, die Produktion des iPhone X wieder aufzunehmen. Dies sei Folge einer schwachen Nachfrage nach iPhone XS und XS Max. Apple habe sich verpflichtet, Samsung eine bestimmte Menge von OLED-Displays abzunehmen und könne das wohl nur erfüllen, wenn das an sich bereits eingestellte Modell des Jahres 2017 wieder gebaut würde. Zeitgleich wolle Apple die Preise für das iPhone XR zunächst in Japan senken. Ob es diese Anpassung in andere Märkte schafft und ob es sie überhaupt gibt, ist indes nicht klar. Real sind aber die oben genannten Rabatte auf das iPhone X bei Amazon.



Apple iPhone X (64 GB) - Space Grau: 819 Euro