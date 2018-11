Schwarzer Freitag: Zubehör für Apple-Kunden

Zum Start der heißen Phase des Weihnachtseinkaufes kann man sich als Apple-Kunde nur auf bescheidene Rabatte einrichten. Doch hat Amazon einige interessante Deals auf Lager.

Apple beteiligt sich mit einem Shopping Event am Black Weekend, das Angebot ist auch eher bescheiden . Auf Einkäufe von nicht einmal immer aktueller Hardware bekommt man noch einen bei Apple einlösbaren Gutschein. Nun ja, Zubehör ist ja auch teuer und in vielen Fällen unerlässlich. Immerhin bekommt am gut 18 Prozent, wenn man ein Macbook Air von 2015 in der Grundausstattung kauft, der Wert sinkt auf unter vier Prozent, wenn es ein neuer iMac Pro sein darf. Besser als nichts, gewiss.

Apple hat zuletzt engere Bande zu Amazon geknüpft und verkauft dort auch aktuelle Produkte. In der Tat: In Bezo's Laden sind beispielsweise iPads etwas günstiger als bei Apple , das spielt sich aber nur im Bereich weniger Euros ab.

Immerhin kann man im größten Internetkaufhaus heute ein wenig beim Zubehör sparen, die Angebote sind aber befristet - schnell zuschlagen ist also angesagt.

Wir haben unter anderem zwei Ladegeräte für ältere Macbook Air und Pro gefunden, mit der mittlerweile abgeschafften Magsafe-Schnittstelle. Diese ist zwar recht robust, kein Kabel hält aber so lange wie das Notebook. Alle paar Jahre wird eine Neuanschaffung nötig - und Apples eigene Geräte kosten gerne 80 Euro und mehr.

Dritthersteller sind da wesentlich günstiger und der Rabatt fällt heute mit 20 Prozent in einem Rahmen aus, an dem sich andere auch gerne orientieren dürften. Konkret handelt es sich um ein

Ladegerät für Magsafe 1 von Yoja, das bis 13.30 Uhr noch 22,39 statt 27,99 Euro kostet



vom gleichen Hersteller gibt es auch noch ein



Ladegerät für Magsafe 2 zum Preis von 21,59 statt 26,99 Euro, auch für dieses Angebot ist um 13.30 Uhr Schluss.



Magsafe hat wie gesagt ausgedient, USB-C ist nun am Mac angesagt. Damit verschwindet nicht nur der Stolperfallen absichernde Ladeport, sondern auch andere Schnittstellen wie USB-A, Ethernet oder der SD-Card-Slot. In dieser Angebotslücke haben sich Dritthersteller eingerichtet, zahlreiche Docks buhlen um die Gunst der Anwender. Noch bis 12.40 Uhr gibt es bei Amazon dieses Angebot:

Das USB-C-Hub Thunderbolt 3 ICZI 10 in 1 zum Preis von 48,79 statt 60,99 Euro



Gedacht ist es ja eher für Besitzer von Smartphones mit USB-C-Buchse, aber auch Macianer könnten durchaus auch Verwendung für

USB C Kabel Spiralkabel Feder Flexkabel für 6,49 statt 8,69 Euro

haben. Sind immerhin 25 Prozent Rabatt, aber das Angebot läuft schon um 11.25 Uhr aus.