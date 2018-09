Schweizer Radiosender in einer App bündeln

Über Hundert private und öffentliche Radiosender aus der Schweiz hat die neue App von Swiss Radioplayer gebündelt.

Vergrößern Swiss Radioplayer © Swiss Radioplayer

Eine gemeinsame Initiative von der öffentlichen Radio- und Fernsehgesellschaft in der Schweiz sowie der Privatradioverbände hatte den Swiss Radioplayer auf den Weg gebracht. Darin gebündelt sind knapp 130 Radiosender aus der Schweiz, der Radioplayer bietet neben den obligatorischen iOS- und Android-Apps eine Webseite. Der Radioplayer ist zudem auf den Systemen von Sonos und für Alexa verfügbar, die mobilen Apps können auf der Apple Watch, per Carplay und Android Auto gespiegelt werden.

Die App erlaubt nicht nur Streaming der Inhalte, sondern auch deren Abruf zur gewünschten Zeit – die App ist also eine Kombination einer Podcast- und einer Radio-App. Swiss Radioplayer ist nur einer der lokalen Initiativen, die sich als Ziel gesetzt haben, Radiosender eines Landes auf einem Kanal für die meisten der modernen Geräte freizugeben. In Deutschland ist zum Beispiel "Radioplayer.de" dafür verantwortlich. "Swiss Radioplayer" ist ebenfalls in Liechtenstein verfügbar.