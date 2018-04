Server, Virtualisierung, Cloud – das müssen Sie jetzt wissen

> IT im Umbruch

Aktuell müssen sich IT-Verantwortliche mit Themen wie Container-Virtualisierung, Composable Infrastructure. Open Stack, HPC, SDDC oder Edge- und Serverless-Computing auseinandersetzten. Auch die Cloud-Migration steht auf der Agenda vieler Unternehmen ganz oben. Wir erläutern, was Sie dabei beachten müssen.

Vergrößern IT Technologien wie Server, Virtualisierung und Cloud sind aktuell starken Veränderungen unterworfen.

Welche Virtualisierungslösung ist die beste? Was muss man beim Einsatz von Hyper Converged Integrated Systems oder Composable Infrastructure beachten? Welche Linux-Server-Distributionen gibt es und welche Vor- und Nachteile bieten die einzelnen Open Source Server-Varianten? Welche aktuellen Top-IT- und -Cloud-Trends sind 2018 relevant? Mit diesen und vielen weiteren Themen müssen sich IT-Abteilungen aktuell beschäftigen, gilt es doch das Unternehmen für zukünftige Digitalisierungsprojekte vorzubereiten beziehungsweise in die Digitalisierung zu überführen.

Geht es um Modernisierung der IT-Infrastruktur, gewinnt trotz der Cloud das Thema Virtualisierung sowohl im eigenen Serverraum als auch im Datacenter durch neue Technologien wie Docker, Open Stack oder Software-Defined Datacenter (SDDC) an Bedeutung. Denn mittels Virtualisierung lassen sich IT-Ressourcen je nach Bedarf innerhalb kurzer Zeit und weitgehend automatisch sowie herstellerunabhängig bereitstellen. So können Unternehmen durch eine zielgerichtete IT-Virtualisierung ihre Server-Infrastruktur konsolidieren, Administrationskosten einsparen und Energieausgaben reduzieren.

Der Schritt in die Cloud ist bei vielen IT-Entscheidern bereits gesetzt. Es gilt aber zu klären, in welchem Umfang und zu welchen Konditionen die Cloud Migrationen vollzogen werden kann und welche Cloud-Plattformen dafür in Frage kommen. Unser Kompendium "Server, Cloud und Virtualisierung" diskutierte die verschiedenen Lösungsansätze.

Wir gehen auch auf die Softwareentwicklung in der Cloud ein und machen einen Ausflug in die Welt der Serverless-Architekturen. Auch das Thema Dedicated Server als Multi-Cloud-Strategie wird detailliert besprochen.

Im Praxisteil finden Sie Anleitungen wie eine Synology zur NAS-Virtualisierung genutzt werden kann oder wie man virtuelle Festplatten, sogenannte VHDs, in Windows einbindet. Zudem erfahren Sie, wie der Webserver Apache und Nginx optimiert und abgesichert wird und welche Cloud-Monitoring-Tools in der Praxis überzeugen. Zahlreiche Tipps und Tricks zu Server-Security, SQL Server 2017 oder SSH-Fernwartung runden den Inhalt des TecChannel Compacts ab.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Server, Cloud und Virtualisierung"

Server

Hyper Converged Integrated Systems

Trends im Datacenter

Prävention: Server im Rechenzentrum absichern

Linux-Server: Das bieten aktuelle Distributionen

Virtualisierung

Vorteile und Risiken der Server-Virtualisierung

Crashkurs: Virtuelle PCs

Container-Virtualisierung: Docker in der Praxis

Im Vergleich: Virtualbox, VMware und Hyper-V

Cloud

Amazon, Google Cloud und Microsoft Azure

Der Cloud-Markt 2018

Migration: So klappt der Wechsel in die Cloud

Serverless Computing: Geteilte Rechenleistung

