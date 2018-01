Show your App Award: Beste Apps gesucht

Neben einer Jury aus Medien- und Industrie-Experten entscheiden auch die Verbraucher in einem dreiwöchigen Voting-Marathon über die besten Apps.

Vergrößern Show Your App Award © Show Your App Award

Die 8. ”Show your App Award” ( Website und Gewinner vom Vorjahr hier ) wollen den Entwicklern und Machern hinter den Anwendungen nicht nur eine Bühne geben, um die überzeugendsten Angebote hervorzuheben. Neben einer Jury aus Profis sollen auch die Konsumenten der Apps über die ihrer Meinung nach besten Apps mit entscheiden. Die Gewinner werden am 06. März 2018 in München auf der Internet World Expo bekannt gegeben.

Um die Stärken und Schwächen der eingereichten Apps besser einschätzen zu können, erhalten alle Teilnehmer – unabhängig von ihrer Platzierung – ausführliches Feedback von der Jury, versprechen die Initiatoren. Dieses wird in Zusammenarbeit mit dem Experten für manuelles Inhouse-Testing Appmatics erstellt.



Apps können noch bis 2. Februar eingereicht werden, die Einreichung funktioniert schnell und einfach, allerdings erst nach Registrierung auf dieser Site . Mitmachen kann jede bereits verfügbare App, unabhängig von Hersteller oder Betriebssystem. Eine Fachjury, die aus Journalisten und Technologie-Profis besteht, nimmt die eingereichten Apps genau unter die Lupe. Neben den drei Hauptgewinnern kürt sie auch einzelne Sieger in den App-Kategorien Mobility & Travel, Life & Style, Games & Entertainment, Medien & Bildung, Business & Finanzen sowie Health & Fitness.

Das Online-Voting läuft vom 5. bis 24. Februar 2018. Dabei kann jeder User jede App einmal mit einem bis fünf Sternen bewerten. Die Verbraucher vergeben ihren Preis unabhängig von der Jury-Wertung. Auf die Sieger wartet Mediabudget in Höhe von 20.000 € sowie professionelle App-Testings mit Appmatics.