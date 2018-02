Sicherheitsfirma knackt angeblich iPhone X

Israelisches Security-Unternehmen Cellebrite behauptet, alle iPhones mit iOS 11 entsperren zu können.

Vergrößern Auch das iPhone X soll entsperrt werden können.

Das israelische Unternehmen Cellebrite bietet Behörden und Unternehmen eine Reihe an IT-Dienstleistungen, dazu gehört auch das Entsperren von iOS-Geräten. Laut "Forbes" soll Cellebrite etwa für das FBI das iPhone des San-Bernardino-Attentäters Syed Rizwan geknackt haben – für etwa 1500 US-Dollar Gebühr. Nach einem Bericht von "Forbes" verspricht das Unternehmen seinen Kunden seit kurzem auch iOS-11-Geräte inklusive dem iPhone X entsperren zu können. Schon im November soll Cellebrite für die US-Behörde Homeland Security das iPhone X eines Verdächtigen entsperrt haben, der des Waffenschmuggels verdächtigt wird.

Angesichts des Rufes des Unternehmens ist es sehr glaubwürdig, dass die Behauptung stimmt. Vermutlich nutzt das Unternehmen dazu einen oder mehrere noch nicht korrigierte Systemfehler in iOS 11. Wissen dieser Art ist für Firmen wie Cellebrite sehr wertvoll und wird gut geschützt. So bietet Cellebrite seinen Kunden zwar Software für das Entsperren von Smartphones an, laut "Forbes" unterstützt diese aber bisher keine iOS-11-Geräte. Für das Entsperren eines iPhones müssen die Behörden das Gerät eigens an ein Labor von Cellebrite senden. Offensichtlich sollen Informationen über die Methode des Entsperrens nicht in fremde Hände geraten – würde Apple diese Fehler doch bei Bekanntwerden sofort schließen und Cellebrite aussperren. Auf dem freien Markt werden laut Bericht bis zu einer Million US-Dollar für iOS-Angriffsmethoden gezahlt. Das senkt leider wohl die Bereitschaft von IT-Fachleuten , einen gefunden Fehler in iOS an Apple zu verraten. Immer wieder wird deshalb Kritik an Apple laut, das Unternehmen solle für das Veröffentlichen von Sicherheitsfehlern einen Bonus zahlen. Es gibt zwar schon ein solches Programm von Apple , es weist bisher aber zu viele Einschränkungen auf.