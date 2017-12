Sie wollen Airpods verschenken? Das wird knapp...

In den Apple Stores gibt es erst ab 2. Januar wieder Airpods, es gibt aber noch einige alternative Quellen.

Vergrößern Die Apple-Ohrhöher sind eine gute Geschenkidee.

Offensichtlich ist in den Apple Store eine neue Lieferung Air Pods eingetroffen. Während gestern bei einer Abfrage der Verfügbarkeit noch bei so gut wie allen Stores "Verfügbar 3. Januar" zu lesen war, sind sie heute wieder in den meisten Stores verfügbar.

Ursprünglicher Artikel

Anscheinend sind die weißen Airpods dieses Jahr ein besonders beliebtestes Weihnachtsgeschenk unter Apple-Fans. In Apples Online-Store sind sie ausverkauft und erst ab 2. Januar wieder lieferbar, laut Verfügbarkeitsprüfung auch bei Abholung in einem Apple Store. Das gilt übrigens für die Stores fast aller europäischen Länder. Überraschend ist das nicht, sind die Ohrhöhrer doch eines der interessantesten Apple-Angebote in diesem Preisbereich. Will man die schicken Drahtlos-Ohrstecker zu Weihnachten verschenken, kann man sie auch im Fachhandel kaufen, auch hier könnte es aber knapp werden.

Im deutschen Fachhandel und bei Ebay ist das Angebot nämlich ebenfalls schon recht spärlich – vor allem was Online-Bestellung und Lieferung vor Weihnachten betrifft. In vielen Filialen von Ketten wie Cyberport , Saturn oder Mediamarkt sind sie aber noch problemlos zu haben, vor dem Besuch empfehlen wir aber die Prüfung der Verfügbarkeit. So sind etwa die meisten Gravis-Filialen nicht mehr vorrätig. Für günstige Angebote ist es aber zu spät, so ist der Preis bei Amazon für Kauf und Lieferung vor Weihnachten schon auf knapp 190 Euro gestiegen.





