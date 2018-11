Singles Day: Lautsprecher von Bose zum einmaligen Preis

Der 11. November ist nicht nur Sankt Martin und Veteran's Day, sondern in China der Tag der Singles. Mediamarkt bietet mit dem Bose Soundlink Mini II akustischen Trost für Alleinstehende. Der Preis von 111 Euro begeistert aber nicht nur Singles.

Vergrößern © Bose

Vor exakt 100 Jahren ging mit dem Waffenstillstand am 11. November der Erste Weltkrieg zu Ende, der damals keineswegs schon die Ordnungszahl in seinem Namen stehen hatte - das 21 Jahre später anbrechende Schrecken des Zweiten Weltkriegs war an jenem Novembertag noch unvorstellbar. Im englischsprachigen Raum feiert man den 11. November seither als Remembrance Day oder Veteran's Day, die Mohnblume – Poppy - die so üppig auf den Schlachtfeldern in Flandern blühte ist das Symbol des Kriegsgedenkens.

Weit fröhlicher hingegen wird der 11. November in katholischer Tradition als Tag des Heiligen Martin von Tours gefeiert, jenes Bischofs, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Unangenehm wird der morgige 11. November nur für die Gänse, sie auf so manchem Tisch zu Verzehr gelangen - es waren aber Artgenossen, die jenen Martin, der doch gar nicht Bischof werden wollte, durch ihr Geschnatter verrieten. Die Konsequenz ist also ein Ende im Backofen, mit Äpfel und Kastanien gefüllt.

Weitab in China, das vom Ersten Weltkrieg nur am Rande und vom Sankt Martin eigentlich gar nicht berührt ist, feiert man den 11. November seit nunmehr 25 Jahren als Singles Day oder Guanggun Jie. Der Grund ist ein mathematisch-profaner, das vierfache Auftreten der Ziffer "1" im Datum.

Den Guanggun Jie feiert hierzulande auch MediaMarkt und bietet nicht nur Alleinstehenden zahlreiche Rabatte, vom Abend des 10. November um 20 Uhr bis zum Morgen des 12. November um 9 Uhr und solange der Vorrat reicht.

Interessant ist unter anderem das Angebot für den Bluetooth-Lautsprecher Bose Soundlink Mini II, der dem Anlass entsprechend während des Aktionszeitraums 111 Euro kostet anstatt sonst 190 Euro. Singles - und nicht nur die - werden ihre Freude an dem typischen Bose-Sound haben. Der Soundlink Mini spielt im Übrigen nicht nur Singles ab, sondern auch gerne ganze Alben.

Bose Soundlink Mini II bei MediaMarkt kaufen