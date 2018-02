Siri-Fibel: Apple bringt Homepod-Handbuch

Kunden in Australien, UK und den USA erhalten den HomePod heute oder haben ihn gar schon in Betrieb genommen. Apple bringt dazu ein Handbuch - das man auch hierzulande schon mal lesen kann.

Dazu hat Apple nun den Homepod User Guide , also das Benutzerhandbuch für seinen neuen Multiroom-Lautsprecher mit Spracherkennung veröffentlicht. Über die Homepod-Touchoberfläche (wird aktiviert durch doppeltes Klopfen) lassen sich auch einige Befehle wie Lautstärke oder das nächste Musikstück per Gesten steuern. Doch der Schwerpunkt liegt auf der Stimmerkennung per Siri. Damit lassen sich ebenfalls Lautstärke und Wiedergabe kontrollieren, ein Alarm einrichten oder abstellen und anderes mehr.

Die Kollegen vom iPhone-Ticker haben dankenswerterweise einige Sprachbefehle und Touch-Gesten übersichtlich und in deutscher Sprache zusammengestellt. Ein kurzer Überblick zu ersten Tests des Homepods, nachdem der Klang überzeugt, Siri aber enttäuscht, findet sich auf Macwelt.de an dieser Stelle .