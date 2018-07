Siri Shortcuts als Beta für iOS 11, iOS 12 verfügbar

In den ersten Betas fand sich keine Spur von der neuen Assistenten- und Automatisierung-App von Apple.

Vergrößern Siri ShortCuts

Verborgen: Auf Siri Shortcuts in iOS 12 kann man sich freuen, jene sprach gesteuerten Workflow-Aktionen, die die künstliche Intelligenz auch selbst vorschlägt. Nur ist in der Beta des kommenden Betriebssystems davon aktuell noch nichts zu sehen, weder in der Public Beta noch in der für Entwickler. Immerhin können seit Ende letzter Woche registrierte Entwickler sich bei Apple für den Beta-Test der Shortcuts anmelden, das geschieht über das Entwicklerportal. Ausgewählte Tester werden dann zum Beta-Test der Shortcuts eingeladen. Ob diese es je auch in die Public Beta schaffen, ist noch völlig offen.

Es wird erst jetzt deutlich, warum Apple Siri Shortcuts von iOS 12 Beta abgekoppelt hat. Nach Berichten der Entwickler lässt sich der Workflow-Nachfolger ebenfalls unter iOS 11 installieren, die Voraussetzung ist der Einladungslink von Apple.