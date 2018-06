Sitzen ist das neue Rauchen: Apple-Mitarbeiter erhalten Stehpulte

Wie Tim Cook in einem Interview berichtet, erhielt jeder Mitarbeiter des Apple Campus ein Stehpult (zusätzlich).

Angestellte von IT-Firmen haben den Ruf, ganze Tage an ihrem Schreibtisch zu verbringen. Das gilt allerdings als ungesund und Apples CEO Tim Cook ist für die Aussage bekannt, langes Sitzen sei „the new cancer“. So bietet ja die Apple Watch eine Funktion, die den Nutzer nach einer Stunde des Herumsitzens auffordert, sich zu bewegen. Im neuen Apple Campus wurde dies aber offenbar bei jedem Arbeitsplatz berücksichtigt, wie Tim Cook jetzt in einem längeren Video-Interview mit Bloomberg erwähnt: Jeder Mitarbeiter im neuen Apple Park hat ein Stehpult, kann also alternativ im Stehen arbeiten.



@businessinsider “Apple reveals top secret detail: Apple Park has custom standing desks, images of which have yet to be seen.”@WIRED and @dezeen: “We photographed two variants of these desks a year ago, including close-ups of the buttons underneath that control them.”

🙃 pic.twitter.com/jR3BsAaX72 — ㅤ (@domneill) 14. Juni 2018

Das eigentlich nur am Rande erwähnte Thema hat doch einiges Aufsehen erregt, ist doch Apples riesiges neues Hauptquartier von Apple Design-Chef Jony Ives geplant und hat viele faszinierende Besonderheiten. So ist nach Berichten von Wired, die einige Apple-Büros fotografiert haben, Apples Umsetzung des Stehpults platzsparend und elegant gelöst: Bei Arbeitsplätzen im neuen Campus fielen den Besuchern neben den Tischen zwei elegante kleine Knöpfe auf, mit denen man die Schreibtischhöhe über eine Schiene verstellen kann. In der höchsten Einstellung wird dann offensichtlich der Schreibtisch zum Stehpult – ohne Umzug mit dem Arbeitsrechner oder Verlust an Büroraum. Bei anderen Arbeitsplätzen gibt es allerdings vermutlich andere Lösungen.

Unsere Meinung : Stehpulte sind schon länger in Mode, was etwa auf Bücher wie " Get Up!: Why Your Chair Is Killing You and What You Can Do About It! " zurückgeht. Ob langes Herumstehen so viel gesünder ist, ist allerdings unter Arbeitsmedizinern umstritten. Lehrmeinung ist wohl eher, dass man häufiger die Sitzposition wechseln sollte, auch aktives Sitzen genannt. Also gewissermaßen "herumlümmelt" statt "ordentlich" zu sitzen, etwa gar auf einem unbeweglichen Stuhl.