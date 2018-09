Skype für Mac und iPhone ermöglicht das Aufzeichnen von Gesprächen

Ein neues Update für den Dienst "Skype" ermöglicht erstmalig das Aufzeichnen von Anrufen. Bisher war dafür Drittanbieter-Software erforderlich. Doch es gibt auch Einschränkungen. Kurios: Das Update erscheint erst für iOS, MacOS und Android, eine Windows-Version soll erst in den kommenden Wochen erscheinen.

Vergrößern Skype ermöglicht erstmalig das Aufnahmen von Gesprächen © Skype

Der Softwareanbieter Microsoft hat über Twitter die Features der neuesten Version seines Dienstes „Skype“ veröffentlicht. Erstmalig ist es möglich, Anrufe aufzuzeichnen und zu speichern. Bisher war dafür die Verwendung von Drittsoftware erforderlich. Interessant: Microsoft veröffentlicht die neue Version zuerst für iOS und MacOS. Für das eigene Betriebssystem Windows ist ein Release in den kommenden Wochen geplant.

Eine Aufnahme starten

Über das „+“-Icon am unteren Bildschirmrand im Programm lässt sich die Aufzeichnung starten. Die anderen Gesprächsteilnehmer werden über eine Einblendung informiert, dass der Anruf aufgezeichnet wird. Nach Ende der Aufzeichnung lässt sich das aufgezeichnete Gespräch als MP4-Datei speichern oder auch an andere Skype-Teilnehmer weiterleiten. Das Feature ist komplett cloudbasiert. Die Datei ist für 30 Tage in der Timeline für alle Chat-Teilnehmer aufrufbar.

Das Trennen von einzelnen Audiospuren wird vorerst nicht möglich sein. Ebenso ist es nicht möglich, die Videospuren getrennt aufzunehmen. Dies könnte vor allem für Produzenten von Podcasts und ähnlichen Formaten eine Einschränkung sein. Ob diese Funktionen in Zukunft noch hinzugefügt werden, ist unklar.

Einverständnis einholen

Wer diese Funktion in Deutschland nutzen möchte, sollte sich bereits vor Start der Aufnahme die Einwilligung der Gesprächspartner einholen, um nicht auf rechtlicher Ebene angreifbar zu sein. Das unbefugte Aufzeichnen eines Gesprächs ist ohne vorherige Einwilligung strafbar . Auch als Beweis, zum Beispiel bei einem Rechtsstreit vor Gericht, wäre ein so aufgezeichnetes Gespräch nicht zulässig.