Smart Battery Case für iPhones ist zurück

Peter Müller

Apple hat gestern Abend einen Nachfolger für die eigene Ladehülle im Apple Store online veröffentlicht.

Vergrößern Smart Battery Case für das iPhone XS © Apple

Mehr Power : Der Buckelwal ist zurück - Apple hat die einst für das iPhone 6 eingeführte Batteriehülle nun für iPhone XS , XS Max und XR herausgebracht. Obwohl in unterschiedlichen Größen erhältlich, kostet die zusätzliche Ladung für die iPhones von 2018 gleich viel, jeweils 149 Euro. Wie zuvor sind vom Smart Battery Case zwei Farben verfügbar, schwarz und weiß. Die originale Batteriehülle hatte es nur für die regulären Modelle gegeben und nicht für die Plus-Ausgaben, das hat sich nun geändert. Ebenfalls wurde der Preis etwas angehoben: Smart Battery Case der ersten Generation kostet im Apple Store 119 Euro, die zweite Generation – 30 Euro mehr.



Nur der "Buckel", also der Akku, sitzt jetzt etwas weniger mittig, was das Design weniger plump wirken lässt. Die Kapazitäten nennt Apple nicht und gibt stattdessen an, was man von der externen Batterie erwarten kann: 21 Stunden mehr Internetnutzung mit dem iPhone XS, 20 Stunden Plus mit dem iPhone XS Max und 22 Stunden Laufzeitverlängerung für das iPhone XR. Gegenüber Akkuhüllen von Drittherstellern hat Apples Lösung aber den Vorteil, dass ihr Ladungszustand im Kontrollzentrum angezeigt wird. Das Smart Battey Case ist zudem kompatibel zu Qi-Ladegeräten, iPhone und Hülle lassen sich gleichzeitig aufladen.

Über den Nachfolger vom Smart Battery Case wurde noch im vergangenen Dezember gemunkelt. Ein Händler hat der Webseite "Appleosophy" die Marketing-Unterlagen von Apple zugespielt , darauf war die neue Ladehülle zu sehen.