Smart Home: Eve-Produkte zum Sonderpreis

Der Hersteller Eve macht das Zuhause smart - und hilft somit, Energie und letztendlich auch Geld zu sparen. Letzteres kann man nun bei Amazon. Im Rahmen der Cyber-Monday-Woche gibt es verschiedene Eve-Produkte deutlich reduziert.

Auf Amazon gibt es im Rahmen der Cyber-Monday-Woche vom 19.11 bis zum 26.11 täglich neue Schnäppchen-Angebote - darunter auch von Eve. Der Hersteller hat sich auf Smart-Home-Produkte spezialisiert: Leuchten, Heizkörperthermostate oder Steckdosen verwandeln die privaten vier Wände in ein echtes Smart Home. Wir stellen die Angebote vor und verraten, wo Sie richtig sparen können.

Eve Thermo

Vergrößern Mit Eve Thermo können Sie Ihre Wohnung auch von unterwegs aus heizen. © Eve

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen smarten Heizkörperthermostat, welcher sich auch über das Apple HomeKit steuern lässt. Somit können individuelle Zeitpläne erstellt werden, nach denen die einzelnen Räume nach Ihren Vorlieben beheizt werden.



„Stellen Sie die Temperatur automatisch ab, wenn Sie nicht zu Hause sind“, wirbt Eve. Oder: „Stellen Sie mühelos Ihre Wohlfühltemperatur ein - vom Sofa aus per iPhone und Apple Watch oder direkt an der Heizung.“



Da es sich hierbei bereits um die zweite Generation handelt, hat Eve Thermo ein LED-Display integriert. Dieses leuchtet jedoch nicht durchgängig, sondern nur dann, wenn Sie das Thermostat berühren. Eine Tastensperre sowie die Display-Ausrichtung kann zudem in der Eve App eingestellt werden. Über das Touch-Bedienfeld lässt sich die Temperatur in 0, 5°C-Schritten einstellen, ein Starterpack oder eine Bridge sind nicht erforderlich. Eve Thermo ist außerdem mit den Standard-Ventilen (M 30 x 1,5) kompatibel.

➤ Eve Thermo für 49,49 Euro bei Amazon

Eve Energy

Vergrößern Geräte aus via Siri - mit Eve Energy. © Eve

Auf der Herstellerseite verlangt Eve für diese smarte Steckdose knapp 50 Euro, bei Amazon bekommt man sie aber bereits für 36,49 Euro . Mit Eve Energy können Sie Ihrem Stromverbrauch überwachen und feststellen, welche Geräte im Haushalt am meisten Strom benötigen.



Um Ihre Geräte entweder über die App oder via Siri auszuschalten, benötigen Sie ebenfalls keine zusätzlichen Eve-Produkte wie Bridge, Hub oder Gateway.

➤ Eve Energy für 36,49 Euro bei Amazon



Eve Flare

Vergrößern Eve Flare ist sowohl für drauen, als auch für innen geeignet. © Eve

Derzeit bekommt man die Smart-Lampe zum deutlich reduzierten Preis. 74,99 Euro kostet die Lampe derzeit, knapp 25 Euro günstiger.

Die Lampe lässt sich wahlweise per iPhone, iPad, Apple Watch oder Siri oder doch manuell über Tasten steuern. Eve Flare bietet bis zu sechs Stunden Licht, danach kann die Lampe ganz einfach ohne Kabel aufgeladen werden.



„Entdecken Sie bereits vorhandene Farbkreationen oder erstellen Sie Ihre eigenen, und genießen Sie Ihr Zuhause in den Lichtstimmungen Ihrer Wahl - sogar im Freien“, verspricht der Hersteller.

➤ Eve Flare für 74,99 Euro bei Amazon