Smartphone-Markt: Xiaomi holt auf, iOS in Deutschland bei 22,9 Prozent

iOS legt in Deutschland zu, vor allem im Android-Markt in Europa hat sich der Kampf um die Marktanteile intensiviert.

Vergrößern In Deutschland liegt der iPhone-Marktanteil bei knapp 23 Prozent. © Kantar Worldpanel

Das iPhone hat sich in Deutschland gut verkauft, wie aktuelle Verkaufszahlen von Kantar Worldpanel zeigen. Lag der iOS-Anteil an den Verkäufen im ersten Quartal 2017 noch bei 15,6 Prozent, waren es im ersten Quartal 2018 schon 22,9 Prozent. Allgemein habe sich der Marktanteil von iOS in Europa und den USA auf einem konstanten Niveau gehalten, im wichtigen Markt China aber weiter zugelegt. Hier hat Apple mit 22,1 Prozent einen ähnlichen Marktanteil wie in Deutschland, in den USA liegt er mit 39 Prozent fast doppelt so hoch und stieg gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent. Regionale Unterschiede gibt es aber auch bei der Wahl des iPhone-Modells: In China ist das iPhone X nicht nur das beliebteste iPhone, sondern das meistverkaufte Smartphone. In Europa und den USA wird dagegen das iPhone 8 öfter verkauft.

Vergrößern Bei Anzahl der Nutzer liegt Apple in Deutschland bei knapp 19,2 Prozent, Samsung bei 30,8 Prozent. © Statcounter

Dominiert wird der Smartphone-Markt in Europa von den drei Herstellern Samsung, Apple und Huawei, die im ersten Quartal für 71 Prozent der Verkäufe standen. Laut den Marktforschern hat sich in Europa dabei der Wettbewerb unter den Anbietern für Android-Smartphones verstärkt, vor allem durch die stärkere internationale Ausrichtung der chinesischen Hersteller Huawei und Xiaomi. Für eine verstärkte Präsenz von Huawei in Europa sorgten laut Dominic Sunnebo von Kantar nicht zuletzt die USA. Hier steht Huawei zusammen mit ZTE unter starkem Druck durch die Regierung. Xiaomi hat sich ebenfalls in Europa schnell bekannt gemacht, dabei setzt das Unternehmen auf Partnerschaften mit Händlern wie Mediamarkt, Media World und Carrefour.