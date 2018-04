Snapchat: Exklusive Lenses für iPhone X

Snapchat hat seine Lenses heute um drei Masken für iPhone-X-Nutzer erweitert, die Gebrauch von der Truedepth-Kamera machen.

Vergrößern Exklusive Snapchat-Lenses für iPhone-X-Besitzer. © Snap Inc.

Nachdem Apple bereits im vergangenen Jahr exklusive Snapchat-Lenses für sein iPhone X angekündigt hatte, sind die drei neuen Masken ab sofort in der Snapchat-App für iOS verfügbar . Sichtbar sind die Lenses nur für iPhone-X-Besitzer. Snapchat macht dabei Gebrauch von den Infrarot-Sensoren der Truedepth-Front-Kamera des iPhone X. Sie erfasst die Gesichtskonturen besonders genau, wodurch die Lenses noch realistischer in Echtzeit auf das Gesicht des Nutzers projiziert werden und auch bei schnellen Bewegungen darauf haften bleiben. Die Frontkamera bezieht bei der Berechnung der Masken außerdem das Umgebungslicht mit ein und verpasst dem Hintergrund einen Blur-Effekt, der an das Bokeh klassischer Spiegelreflexkameras erinnern soll.

Bei den iPhone-X-Lenses stehen eine Wrestler-Maske, eine Mardi-Gras-Maske mit Blumenkranz und eine glitzernde Augenmaske mit Blumenkranz zur Auswahl. Um sie zu nutzen, müssen iPhone-X-Besitzer ihre Snapchat-App öffnen, die Front-Kamera auswählen und auf die Bildschirm-Mitte tippen, um die Lenses-Auswahl aufzurufen. Hier finden sich die neuen Lenses unter den ersten drei Masken. Wie lange die iPhone-X-Lenses in der Rotation bleiben werden oder ob Snapchat in Zukunft weitere Masken für das iPhone X plant, ist derzeit noch unklar.

