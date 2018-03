So starten Sie erfolgreich Ihre IT-Karriere

Was sind die IT-Jobs mit Zukunft, wo verdienen IT-Spezialisten 2018 am besten und was sind die Erfolgsstrategien für eine perfekte Bewerbung oder ein ideales Vorstellungsgespräch? Das sind nur einige Themen, die Sie bei der Planung einer Karriere in der IT beachten müssen.

Vergrößern Eine IT-Karriere kann man gut planen. Wir erläutern, wie?

Laut Bitkom gibt es in Deutschland zurzeit etwa 55.000 offene Stellen für IT-Spezialisten – Tendenz steigend. Zudem befindet sich die IT-Branche durch den aktuellen "Digitalisierungszwang" in einem enormen strukturellen Wandel. Für Berufseinsteiger, Umsteiger oder Aufsteiger wäre jetzt also der ideale Zeitpunkt, eine erfolgreiche IT-Karriere zu starten. Unser TecChannel-Kompendium "IT-Karriere" unterstützt Sie dabei.

Im ersten Schritt gilt es den IT-Arbeitsmarkt zu analysieren: Was sind die erfolgsversprechenden IT-Jobs von morgen und wie verändert sich der strukturelle Aufbau der IT-Organisationen. Welche Qualifikationen werden in der neuen Digitalwelt verlangt und natürlich die IT-Gehaltsstruktur in den einzelnen Branchen.

Ist der Wunschjob gefunden, folgt die Bewerbung. Hier gilt es, die richtige Bewerbungsstrategie zu finden. Ob eine herkömmliche schriftliche oder eine Online-Bewerbung hängt vom zukünftigen Arbeitgeber ab - unsere Ratgeber helfen Ihnen dabei, eine überzeugende Bewerbung zu erstellen. Um aber den neuen Arbeitgeber schon vor dem Vorstellungsgespräch positiv zu beeindrucken, müssen Sie Ihre Online-Reputation für den neuen Job schärfen. Wir zeigen, wie ein stringentes Social-Media-Profil auf Xing, LinkedIn und Facebook die halbe Miete zum Erfolg einfährt und erläutern, wie Sie Fallen beim Vorstellungsgespräch erkennen und parieren können.

Darüber hinaus finden Sie im unseren IT-Karriereratgeber jede Menge Tipps, wie Sie Ihre beruflichen Chancen im Unternehmen verbessern. Angefangen bei einer überzeugenden Präsentation bis hin zu einer komplexen Projektplanung. Auch für Recruter haben wir jede Menge neues Praxiswissen zusammengetragen. So erörtern wir, was sich hinter Social-Media-Recruiting, verbirgt, geben Hilfen, wie Arbeitgeber den idealen Bewerber finden und informieren über aktuelle Trends beim Recruting.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "IT-Karriere"

Bewerbung und Gehalt

Wo IT-Spezialisten 2018 am besten verdienen

Erfolgreich sein: IT-Profis im Vorstellungsgespräch

Von Social Media beim Bewerben profitieren

Berufsbilder im IT-Bereich

Überblick: Das sind die IT-Jobs mit Zukunft

So radikal ändern sich die IT-Abteilungen

KI bei der Jobvergabe: Was Arbeitgeber dürfen

Karriere-Ratgeber

Erfolgsstrategien für Aufsteiger in der IT

Zwischenzeugnis: Das sollte drinstehen

Kreativ präsentieren, Zeit sparen, Projekte retten

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.

Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact hier kostenlos downloaden . Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop . Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.