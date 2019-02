Software-Bundle mit fast 50 Mac-Programmen ab 5 US-Dollar

Thomas Hartmann

Bundle Hunt stellt eine ganze Reihe von Mojave-lauffähigen Mac-Apps bereit. Diese kosten ab ein US-Dollar.

Vergrößern Apple Bundle

Zunächst ist das Paket namens "New Year Bundle" für fünf US-Dollar freizuschalten, dann erhält man beim neuesten Angebot von Bundle Hunt zum Zusatzpreis von einem US-Dollar jeweils ein Programm dazu. Dazu gehört etwa der Font Manager Deluxe , mit dem sich Schriften auf dem Mac verwalten lassen. Ab 1,5 US-Dollar bekommt man den PDF Password Remover , mit dem man vergessene Passwörter für ein PDF entschlüsseln können soll, oder auch den Macpilot 10 zum Entsperren von über 1200 versteckten Funktionen im macOS sowie zur Systemoptimierung. Um aus Spotify Songs und Playlists für den Offline-Betrieb zu speichern oder die Stücke zu konvertieren, kann man den Spotify Music Converter für zwei US-Dollar erwerben. Den bekannten Dubletten-Finder Gemini 2 von Macpaw (hier im Test) gibt es dann für drei US-Dollar, das umfangreiche Bildbearbeitungsprogramm Aurora HDR 2018 (hier im Test) kostet vier US-Dollar – der Entwickler bietet es normalerweise für 99 US-Dollar an. Am teuersten in dem Rabattpaket ist Expandrive , mit dem sich zahlreiche Cloud-Laufwerke wie Google Drive, Amazon S3, One Drive von Microsoft und viele andere verwalten und synchronisieren lassen, dieses kostet hier fünf US-Dollar statt regulär 50 US-Dollar.

Interessant für die Bildbearbeitung ist ferner Photolemur (hier im Test) , das KI-gesteuert Fotos auch in Stapelverarbeitung automatisch verbessert, dies kostet hier drei statt 35 US-Dollar. Die Originalpreise liegen in der Regel deutlich darüber und werden vom Anbieter jeweils angezeigt, ebenso wie auf Mausklick englischsprachige Beschreibungen inklusive Screenshots einer App. Das teuerste Einzel-Programm wäre übrigens SQLPro Studio zu regulär 150 US-Dollar als Jahreslizenz, das es bei Bundle Hunt zu drei US-Dollar für ein Jahr gibt.

Alle Programme sollen wie erwähnt für macOS 10.14 Mojave geeignet sein, manchmal sind die Systemvoraussetzungen aber wie vom Anbieter jeweils angegeben geringer. Von allen Apps lassen sich auch Mehrfachlizenzen (bis zu drei pro Käufer) erwerben. Wie lange das Mac-Softwarerabattpaket angeboten wird, ist unbekannt. Gezahlt werden kann per Kreditkarte oder Paypal.