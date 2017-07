Software-Flat SetApp mit mehr Apps und auf Deutsch

Über 80 Mac-Apps stehen schon im Ordner von SetApp bereit, und es werden mehr. Dies nun auch mit deutscher Website und deutschsprachigen Beschreibungen der Software.

Vergrößern Setapp Store nun in Deutsch und mit mehr Apps

So begrüßt einen die neue deutschsprachige Website von SetApp ab sofort mit den Worten ”Hol dir die besten Mac Apps” und verspricht Dutzende solcher Apps mit nur einem Abo – ohne Werbung oder versteckte Kosten. Dazu den vollen Funktionsumfang der Vollversionen der jeweiligen Software. Vorher kann man einen kostenlosen Probemonat starten um zu prüfen, ob das Konzept und die Apps zum eigenen Bedarf passen.

Auch SetApp auf dem Mac selbst, das sich wie gewohnt in den Finder integriert, formuliert nun alles in deutscher Sprache. So wird man jetzt innerhalb von SetApp auf dem Mac auf Deutsch willkommen geheißen, auch die Empfehlungen zu den Apps, die Kategorien und Neuzugänge samt kurzer Beschreibung stehen dort nunmehr in größtenteils deutscher Sprache. Das ist durchaus hilfreich für einen raschen Überblick.

Ansonsten hat sich wenig geändert – es sind die Apps und Funktionen, wie wir sie schon früher beschrieben haben, zuletzt in dieser Meldung . Laut Entwickler MacPaw hat man dort nach einem guten halben Jahr seit dem Start 200.000 Teilnehmer sowie 10.000 zahlende Nutzer. Nach aktuell Englisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch sollen jetzt auch weitere verbreitete Sprachen in die App eingearbeitet und lokalisiert herausgebracht werden. Erforderlich ist mindestens macOS 10.10, nach dem Probemonat werden zehn US-Dollar monatlich fällig.