Sonos-Speaker erhalten Unterstützung für Airplay 2

Wie vom Sound-System-Hersteller Sonos schon angekündigt, sollen alle neueren Sonos-Speaker noch dieses Jahr Airplay 2 unterstützen.

Vergrößern Sonos © Sonos

Das schreibt Sonos in seinem Blog . Mit Airplay 2 sorgt Apple unter anderem für Multiroom-Unterstützung und stabilere Verbindungen über den eigenen kabellosen Übertragungsstandard. Dieser soll mit iOS 11.4 final auf iPhone und iPad verfügbar sein. Alle Fragen und Antworten zu Airplay 2 finden Sie hier .



Sonos will seine aktuellen Speaker wie Play:5, Playbase und Sonos One sowie zukünftige Sonos-Speaker mit Airplay 2 unterstützen. Doch auch mit bestehenden Systemen mit älteren Sonos-Speakern lasse sich das Feature nutzen, wie uns der Hersteller schreibt: Sobald ein Airplay2-fähiger Sonos-Speaker in das Home-Sound-System integriert wird, könne die Funktion auch auf allen anderen Speakern genutzt werden. Die neuere Sonos-Hardware macht es demnach möglich, Inhalte über Airplay 2 auf alten und neuen Speakern im gesamten Zuhause wiederzugeben.

Mit Airplay2 lässt sich Musik direkt über iPhone und iPad auf unterstützende Geräte abspielen, und auch Youtube-Videos sowie Netflix-Inhalte (natürlich ohne Bild) sollen auf diesem Weg für kristallklarem Sound aus den Sonos-Speakern sorgen. Die ”smarter” werdenden Speaker können nach dem Update auch Apple Music über alle Siri-fähigen Geräte abspielen.