Special: Zukunftstechnologien

"We don't talk about future products", heißt es bei Apple stets lapidar. Dann spekulieren eben wir über neue Technologien und was daraus werden kann.

Der Schulausflug (Field trip) zu dem Apple kommenden Dienstag nach Chicago einladen wird, sollte keine spektakulären neuen Produkte bringen - aber vielleicht nachhaltig das Bildungswesen verändern und damit neue Technikrevolutionen vorbereiten. Wir sind aber in der Gegenwart gefangen, jenem kurzen Moment, aus dem die Zukunft zur Vergangenheit wird – Prognosen sind daher immer schwierig.

Aber anhand aktueller Technologien und neuester Forschungsergebnisse kann man abschätzen, wohin die Reise geht. Programmieren wird immer wichtiger, fast so wie Schreiben, Lesen und Rechnen - also wird Apple in dieser Richtung unterstützend eingreifen, auch zum eigenen Gewinn.

Welche Macht Daten, ihre geschickte Auswertung und selbst lernende Algorithmen haben, hat sich zuletzt wieder in Sachen Apple Watch gezeigt. Anhand der Pulsmessung können Forscher immer genauer auf Gesundheitsrisiken schließen und Krankheiten vorhersagen. Mit neuen Sensoren wird die Apple Watch als medizinisches Gerät immer wertvoller – hier sollte die wahre Bestimmung der smarten Uhr liegen und nicht als Modeaccessoire.



Speziell für die Apple Watch arbeitet Apple an einer neuen Dispaly-Technologie, die noch höhere Effizienz als OELD verspricht: Micro-LED. Wir erklären, was es damit auf sich hat und welche Vorteile die Produkte haben, die schon in wenigen Jahren marktreif sein sollten.

Schon heute kommen einige Apple-Geräte mit Bluetooth 5. Bei der neuen Definition des Kurzstreckenfunkstandards geht es nicht zuletzt auch um Effizienz, aber auch um Reichweite und Vernetzung. Denn das Internet der Dinge steht erst am Anfang. Und Apple ist mittendrin statt nur dabei.

