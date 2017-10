Stack Social: Tech Tool Pro 9.5 und mehr im Angebot

Wieder gibt es einen Fang für Schnäppchenjäger: Mit TechTool Pro 9.5 und Rapid Weaver 7 sind zwei Schwergewichte in der Rabattaktion von Stack Social enthalten.

Zahle, was du willst (”Pay, what you want”) heißt wieder das Motto der jüngsten Bundle-Aktion bei Stack Social . Nur indem man freilich den gerade aktuellen Durchschnittspreis überbietet, erhält man insgesamt fünf Mac-Apps im Gesamtwert von 350 US-Dollar. Neben dem Festplattentool "Tech Tool Pro 9.5" (Wert: 100 US-Dollar) und dem Webseitengestalter "Rapid Weaver 7" von Realmac Software (regulär 90 US-Dollar) finden sich im Angebot Hands Off als zusätzliche Firewall-Verstärkung (Wert 50 US-Dollar), die RAW-Bildbearbeitung "AfterShot Pro 3" (einzeln 80 US-Dollar) sowie das Systemutility "Mac Cleanse", für das man sonst 30 US-Dollar zahlt. Die Aktion läuft noch fünf Tage, auf der Website finden sich kurze englischsprachige Beschreibungen der jeweiligen Software und die entsprechenden Systemvoraussetzungen für den Mac.

Zahlt man nur, ”was man will”, erhält man unterhalb des Durchschnittspreises lediglich "Mac Cleanse". Ansonsten liegt dieser Durchschnittspreis zum Redaktionsschluss bei unter 13 US-Dollar. In der Spitze sind es aktuell 41 US-Dollar, um sich an die erste Stelle zu setzen. So oder so erhält man Vollversionen der jeweiligen Software und ist beim aktuellen Stand gut dabei, wenn man nur eine der Apps benötigt.